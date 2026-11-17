Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra este miércoles 18 de noviembre una baja de L.0.0076 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el martes 17.

De acuerdo con los registros del Banco Central de Honduras (BCH), la compra pasó de L.26.9232 a L.26.9156, mientras que la venta bajó de L.27.0578 a L.27.0502.

La variación confirma un nuevo movimiento a la baja en el tipo de cambio nominal, que durante la segunda semana de noviembre mostró aumentos graduales.