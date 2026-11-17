Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra este miércoles 18 de noviembre una baja de L.0.0076 tanto en la compra como en la venta, en comparación con los valores reportados el martes 17.
De acuerdo con los registros del Banco Central de Honduras (BCH), la compra pasó de L.26.9232 a L.26.9156, mientras que la venta bajó de L.27.0578 a L.27.0502.
La variación confirma un nuevo movimiento a la baja en el tipo de cambio nominal, que durante la segunda semana de noviembre mostró aumentos graduales.
El BCH publica los registros oficiales del tipo de cambio, que permiten dar seguimiento a las variaciones de la moneda estadounidense frente al lempira.
El tipo de cambio de referencia se da a partir de los resultados de la subasta diaria de divisas, mecanismo mediante el cual el Banco Central determina el precio promedio ponderado que entra en vigencia para la siguiente jornada.
El precio de venta del dólar en Honduras superó por primera vez la barrera de los 27 lempiras el 28 de agosto de 2026.