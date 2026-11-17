Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y los chubascos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica, marcarán las condiciones climáticas de este miércoles 18 de noviembre en las regiones noroccidental y norte de Honduras, debido a la influencia de una vaguada prefrontal, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el pronosticador, las precipitaciones también alcanzarán las regiones oriental y central del territorio nacional, aunque en estos sectores serán débiles y aisladas.
En contraste, el panorama para la zona sur será de condiciones muy secas, según el pronóstico brindado por Ochoa.
"Continuamos bajo la influencia de una vaguada prefrontal generándonos lo que son lluvias y chubascos moderados o fuertes con actividad eléctrica más que todo en el sector noroccidente, norte", explicó el pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte de Honduras.
Temperaturas en Honduras
Respecto a las temperaturas previstas para este miércoles, Tegucigalpa registrará una máxima de 28 °C y una mínima de 19 °C.
En la región central se esperan temperaturas de hasta 29 °C, con una mínima de 21 °C. Mientras tanto, en la región insular la máxima será de 28 °C y la mínima de 25 °C.
Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 23 °C.
En el oriente del país se alcanzarán los 31 °C como temperatura máxima, mientras que la mínima será de 20 °C.
Por su parte, la región sur presentará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 °C y una mínima de 25 °C.
Finalmente, en la región occidental se esperan temperaturas más frescas, con una máxima de 27 °C y una mínima de 16 °C.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).