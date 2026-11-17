Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y los chubascos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica, marcarán las condiciones climáticas de este miércoles 18 de noviembre en las regiones noroccidental y norte de Honduras, debido a la influencia de una vaguada prefrontal, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronosticador, las precipitaciones también alcanzarán las regiones oriental y central del territorio nacional, aunque en estos sectores serán débiles y aisladas. En contraste, el panorama para la zona sur será de condiciones muy secas, según el pronóstico brindado por Ochoa.

"Continuamos bajo la influencia de una vaguada prefrontal generándonos lo que son lluvias y chubascos moderados o fuertes con actividad eléctrica más que todo en el sector noroccidente, norte", explicó el pronosticador de turno de Cenaos. En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa indicó que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el golfo de Fonseca como en la costa norte de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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