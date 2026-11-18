Intibucá, Honduras.- Dunia Yamileth Rodríguez Hernández, de 22 años, fue traída este miércoles 18 de noviembre hasta el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la capital, con el objetivo de extraer las muestras de sangre para hacer el cotejo de ADN con su hijo fallecido, Iker Daleth Rodríguez Hernández.

La acusada de matar a su vástago y a su madre, Lilian Maribel Hernández Ferrera, acudió al Laboratorio de Serología Forense, para iniciar el proceso al hacer el perfil genético y determinar si ella es la madre de Iker Daleth.

Dunia Rodríguez fue traída desde el Centro Penal de Marcala, donde fue recluida desde el pasado fin de semana, después de que fue capturada el 14 de noviembre en la aldea Yaterique, en el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá.