Intibucá, Honduras.- Dunia Yamileth Rodríguez Hernández, de 22 años, fue traída este miércoles 18 de noviembre hasta el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en la capital, con el objetivo de extraer las muestras de sangre para hacer el cotejo de ADN con su hijo fallecido, Iker Daleth Rodríguez Hernández.
La acusada de matar a su vástago y a su madre, Lilian Maribel Hernández Ferrera, acudió al Laboratorio de Serología Forense, para iniciar el proceso al hacer el perfil genético y determinar si ella es la madre de Iker Daleth.
Dunia Rodríguez fue traída desde el Centro Penal de Marcala, donde fue recluida desde el pasado fin de semana, después de que fue capturada el 14 de noviembre en la aldea Yaterique, en el municipio de San Juan, en el departamento de Intibucá.
El cuerpo de Iker, de cinco años de edad, no ha podido ser entregado a raíz de que no existe ningún documento oficial sobre su identidad e inscripción en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Sin embargo, EL HERALDO tuvo acceso al carnet de Social Security de Iker Daleth, constatando que nació en el condado de Harris, en Houston, en el Estado de Texas, Estados Unidos.
Los resultados serán enviados a la Sección de Identificación Humana, para que el cuerpo sea entregado a la familia, de ser comprobado que es su hijo.
Hecho
El menor fue asesinado a disparos el pasado viernes 13 de noviembre, hecho en el que también falleció su abuela y madre de Dunia, Lilian Ferrera.
Acusados de participar en el doble crimen, fueron capturados también: Kevin Alexander Lara Morales y Marlon Alexi Orellana López; estos habrían sido los que dispararon contra las dos víctimas, y otro menor que resultó herido.