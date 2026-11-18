Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó este miércoles 18 de noviembre que ese organismo contabilizará cuatro nuevas masacres en sus registros, tras los crímenes múltiples que cobraron la vida de 12 persona en Yoro.
Con esta actualización, la cifra nacional ascenderá a 33 masacres en lo que va del 2026, con un saldo de 138 víctimas, de acuerdo con las declaraciones de la especialista.
Ayestas explicó que para que un hecho sea clasificado como homicidio múltiple, conocido popularmente como masacre, deben perder la vida al menos tres personas en una misma escena del crimen.
“Los homicidios múltiples, lo que ustedes en este momento están llamando masacres, es cuando, en una escena del crimen, pierden la vida tres o más personas. Ya cuando hay dos en un sitio, dos en otro y dos en los siguientes, ya no son homicidios múltiples, son homicidios”, detalló.
En ese sentido, la directora del OV-UNAH precisó que los recientes hechos registrados en Yoro corresponden a cuatro escenas distintas, en cada una de las cuales murieron tres personas.
“En este caso estamos hablando de tres personas en cada una de las escenas y son cuatro escenas en lugares diferentes”, manifestó.
Acción
Antes este panorama, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, exigió a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los operadores de justicia realizar una intervención inmediata en los municipios de Yorito y Sulaco, en el departamento de Yoro.
“Exigimos a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a todos los operadores de justicia, que se realice una incursión de inmediato en Yorito, Sulaco y Yoro, hasta que se dé con todos los responsables, con todos estos delincuentes y con todas estas estructuras terroristas”, manifestó.
Además, Zambrano aseguró que desde el Congreso Nacional respaldarán las acciones de los cuerpos de seguridad y demandó que los agentes permanezcan en esos municipios hasta lograr las capturas.
“Con los terroristas no vamos a negociar, el único camino que les queda es la cárcel de máxima seguridad sin comunicación en el exterior”, expresó.
Por ahora, las investigaciones deberán establecer los móviles de los crímenes, determinar si existe alguna relación entre los ataques registrados en Yoro e identificar a los responsables, aunque, a través de unos videos en redes sociales, el líder del "Cartel del Diablo", Esteban Ferrera Rodas, alias "Diablo", se atribuyó las muertes y envió un mensaje a las autoridades asegurando que esto era el inicio.