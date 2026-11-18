Tegucigalpa, Honduras.- La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, confirmó este miércoles 18 de noviembre que ese organismo contabilizará cuatro nuevas masacres en sus registros, tras los crímenes múltiples que cobraron la vida de 12 persona en Yoro.

Con esta actualización, la cifra nacional ascenderá a 33 masacres en lo que va del 2026, con un saldo de 138 víctimas, de acuerdo con las declaraciones de la especialista.

Ayestas explicó que para que un hecho sea clasificado como homicidio múltiple, conocido popularmente como masacre, deben perder la vida al menos tres personas en una misma escena del crimen.

“Los homicidios múltiples, lo que ustedes en este momento están llamando masacres, es cuando, en una escena del crimen, pierden la vida tres o más personas. Ya cuando hay dos en un sitio, dos en otro y dos en los siguientes, ya no son homicidios múltiples, son homicidios”, detalló.