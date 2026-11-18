Tegucigalpa, Honduras.- Debido a las cuatro masacres ocurridas en el departamento de Yoro, donde en las últimas horas fueron asesinadas al menos doce personas, las máximas autoridades del país se reúnen en Casa Presidencial. En la sede del Poder Ejecutivo, se vive un ambiente de calma a esta hora, pero se ha dicho que la reunión para tomar decisiones en materia de seguridad sería al más alto nivel. De manera extraoficial ha trascendido que algunos de los participantes en la reunión lo hicieron de manera virtual.

Se espera que en los próximos minutos se dé algún informe sobre las determinaciones que se han tomado por parte de las autoridades de gobierno. Las masacres que se han registrado estarían atribuidas al Cartel del Diablo, como reacción a las medidas que se han tomado en contra de las asociaciones terroristas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse