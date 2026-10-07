Asesinan a hombre de varios impactos de bala en barrio Lempira de SPS

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula, Cortés.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el pavimento en la 7.ª calle, entre la 7.ª y 8.ª avenidas del referido sector.

De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados habrían interceptado a Muñoz con la intención de asaltarlo y posteriormente le dispararon en reiteradas ocasiones.

Al momento del ataque, el hombre se encontraba realizando mandados en compañía de una familiar, según relataron testigos que se encontraban en la zona.