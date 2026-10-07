Asesinan a hombre de varios impactos de bala en barrio Lempira de SPS

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala este miércoles en el barrio Lempira de San Pedro Sula, Cortés.
La víctima fue identificada preliminarmente como Ever Muñoz, de entre 40 y 45 años, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el pavimento en la 7.ª calle, entre la 7.ª y 8.ª avenidas del referido sector.
De acuerdo con información preliminar, varios sujetos armados habrían interceptado a Muñoz con la intención de asaltarlo y posteriormente le dispararon en reiteradas ocasiones.
Al momento del ataque, el hombre se encontraba realizando mandados en compañía de una familiar, según relataron testigos que se encontraban en la zona.
La mujer que acompañaba a Muñoz resultó ilesa durante el ataque, pero quedó conmocionada tras presenciar la muerte de su familiar.
Tras el hecho, el cuerpo de la víctima quedó sobre la calle. Muñoz vestía una camisa roja, jeans azules y tenis negros cuando fue atacado.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar después de recibir una llamada de emergencia y procedieron a acordonar la escena para proteger posibles indicios relacionados con el crimen.
Personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con los procedimientos correspondientes para establecer oficialmente la identidad de la víctima.
Las autoridades manejan de manera preliminar el asalto como posible móvil del asesinato; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada conforme avancen las investigaciones.