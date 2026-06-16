Con tres tipos de drogas arrestan a tres presuntos miembros de la MS-13 en Intibucá

Intibucá, Honduras.- En poder de tres tipos de drogas y de dinero en efectivo, tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, fueron capturados en el municipio de Intibucá, en el occidental departamento del mismo nombre.

Estos fueron arrestados en el barrio Abajo, después de varios días de investigaciones sobre ellos, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Ellos responden a los nombres de Josué Daniel Villanueva Soto (30), Garic Ricardo López Torres (24); estos dos originarios de Tegucigalpa, y Cristian Josué Reyes Mejía (25), nativo de La Esperanza; pero residentes en el barrio Plaza de Armas, en el Llano de la Virgen y en el barrio Abajo, de Intibucá, respectivamente.