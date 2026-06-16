Con tres tipos de drogas arrestan a tres presuntos miembros de la MS-13 en Intibucá

Intibucá, Honduras.- En poder de tres tipos de drogas y de dinero en efectivo, tres supuestos miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, fueron capturados en el municipio de Intibucá, en el occidental departamento del mismo nombre.
Estos fueron arrestados en el barrio Abajo, después de varios días de investigaciones sobre ellos, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Ellos responden a los nombres de Josué Daniel Villanueva Soto (30), Garic Ricardo López Torres (24); estos dos originarios de Tegucigalpa, y Cristian Josué Reyes Mejía (25), nativo de La Esperanza; pero residentes en el barrio Plaza de Armas, en el Llano de la Virgen y en el barrio Abajo, de Intibucá, respectivamente.
De acuerdo a lo recabado por la DPI, los tres integrantes de la MS-13 tienen un rango conocido como "tracas" dentro de esa estructura criminal.
Evidencias del delito
Al momento de la detención, los agentes técnicos de la DPI les incautaron una considerable cantidad de sustancias ilícitas, que entre los tres detenidos sumaron: 10 puntas de cocaína, 95 alijos de crack y 22 envoltorios con marihuana. Además, 400 lempiras en efectivo en billetes de diferentes denominaciones.
Según el informe de las autoridades policiales, a los sospechosos se les vincula directamente con la MS-13, quienes operaban utilizando presuntos "negocios fachada" para pasar desapercibidos y facilitar la distribución y comercio de drogas en puntos estratégicos del departamento de Intibucá.
Estos serán acusados por los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de comercio, en concurso ideal, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público (MP), en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.