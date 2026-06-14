Vínculo con la MS-13 y drogas: ¿Qué hay detrás de la masacre donde murió tiktoker en SPS? Esto revela la Policía

La masacre ocurrida la noche de este sábado 13 de junio en San Pedro Sula, Cortés, sigue generando interrogantes. Mientras familiares y amigos lloran la muerte de tres jóvenes, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué motivó el ataque armado.
Entre las víctimas figura Yensy Yulieth Leiva Romero, una joven creadora de contenido que había logrado construir una importante comunidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 50 mil seguidores.
Su muerte llamó la atención entre usuarios de internet, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida y muestras de incredulidad tras conocer la noticia.
A medida que avanzan las pesquisas, la Policía Nacional ha comenzado a perfilar una hipótesis sobre lo ocurrido. Según la información preliminar brindada por los investigadores, el ataque podría estar relacionado con una disputa territorial vinculada al tráfico de drogas.
De acuerdo con Alejandro Valladares, portavoz de la institución policial, esta es la principal línea de investigación que se maneja hasta el momento, aunque las diligencias continúan y aún no se han establecido conclusiones definitivas.
Las autoridades también investigan supuestos vínculos de dos de las víctimas (Jensy y su novio) con la estructura criminal MS-13, una información que forma parte del proceso investigativo y que deberá ser corroborada mediante las pesquisas en curso. "Dos de ellos tendrían vinculación con la MS-13", señaló.
Asimismo, los agentes no descartan que detrás de la masacre se encuentre una organización rival, lo que explicaría la forma en que se ejecutó el ataque y la selección de las víctimas.
El crimen ocurrió en una galera utilizada como taller de motocicletas en la colonia Saturno, sector Villeda Morales de San Pedro Sula, donde las víctimas permanecían reunidas al momento del atentado.
Según los reportes preliminares, varios individuos armados llegaron al lugar a bordo de una camioneta negra y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el sitio, para luego escapar sin dejar rastro.
Además de Yensy Leiva Romero, las otras víctimas fueron identificadas como Joshua Bautista y Brayan Briones García.
Tras la matanza, equipos de investigación acordonaron la escena y comenzaron a recopilar evidencias, revisar testimonios y analizar distintos elementos que permitan esclarecer el caso.
Mientras tanto, el triple crimen se suma a la creciente lista de masacres registradas en Honduras durante 2026, una situación que continúa generando preocupación por los niveles de violencia que afectan al país y por la capacidad de las autoridades para frenar estos hechos.