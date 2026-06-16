Kanye West, vetado en Europa y ahora en la mira de Florida

La disculpa no ha bastado para silenciar las críticas, ni mucho menos para recuperar la confianza de sus detractores. Y tampoco le ha abierto puertas en el extranjero. El gobierno del Reino Unido le negó la entrada al país, argumentando que su presencia "no sería propicia para el bien público", lo que obligó a cancelar por completo el festival Wireless de Londres, donde West estaba anunciado como cabeza de cartel. En Polonia, el recinto del Estadio de Silesia en Chorzów anuló el concierto "por razones formales y legales", tras las declaraciones de la ministra de Cultura, Marta Cienkowska, quien argumentó que su historial de ofensas debería impedirle actuar en una nación "marcada por la historia del Holocausto". Francia y Suiza siguieron el mismo camino.