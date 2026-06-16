Chase Infiniti y el desafío de ser Agnes en "Los testamentos"

Chase Infiniti de 26 años tomó el rol protagónico de la secuela "Los testamentos", también basada en el libro homónimo de Margaret Atwood, creadora del universo de Gilead, que tanta incomodidad y lágrimas provocó desde la primera serie "El cuento de la criada".
Infiniti, que el año pasado hizo el papel de la hija de Leonardo DiCaprio en la oscarizada "Una batalla tras otra", dijo en entrevista con la revista Rolling Stone, que al protagonizar esta serie sintió más responsabilidad que miedo. "Sé cuánto ama la gente esta historia y lo importantes que son estos personajes", expresó.
La actriz interpreta el papel de Agnes, la hija de June Osborne, la criada rebelde de "El cuento de la criada" que la busca durante las seis temporadas de la serie, sin que Gilead le permita cumplir su deseo.
En el ceno de su familia de crianza, Agnes, cuyo nombre de nacimiento es Hannah, se prepara en "Los testamentos" para ser esposa, y es ahí cuando comienza a cuestionar el rol de las mujeres dentro de esa sociedad.
Infiniti comenta que lo más complicado de entender es que muchas de las creencias con las que Agnes creció son completamente distintas a las que le fueron inculcada a ella en su vida real, por lo que reconoce que recordar el control de Gilead sobre las mujeres fue algo muy presente durante toda la temporada de filmación.
En "El cuento de la criada", Gilead sustituye a Estados Unidos tras un golpe de Estado que da paso a una dictadura teocrática y totalitaria, donde las mujeres son reducidas a seres cuya única misión es tener hijos, con el fin de rescatar a una sociedad donde ya no hay nacimientos a causa de la contaminación.
La lucha de June fue acabar con Gilead, rescatar a su hija y vivir libres, pero no lo logró, y en "Los testamentos" Gilead sigue su curso, aunque no sin enfrentar rebeliones.
Ante es realidad de la serie, donde las mujeres no tienen derecho ni a leer, Infiniti dice que no cambio su forma de pensar, pero sí reforzó los sentimientos que ya tenía: "Son derechos que han estado amenazados durante toda mi vida e incluso antes".
La actriz señala que la serie reavivó su convicción de seguir defendiendo los derechos de las mujeres, "nuestra libertad de elección y la posibilidad de decidir sobre nuestras propias vidas".
La serie ha sido renovada por Hulu y Disney+ para una segunda temporada, en la que se espera una rebelión de las hijas de los comandantes.