Jennifer López habla de los cambios que le trajo su divorcio de Ben Affleck

La separación de Ben Affleck no solo cerró un capítulo sentimental en la vida de Jennifer López, sino que abrió uno que ella misma describe como el más honesto de su existencia.
Sin maquillaje emocional ni narrativas ensayadas, la artista de 56 años se sentó frente a las cámaras de CBS News Sunday Morning y dijo lo que pocos esperaban escuchar de alguien que apenas dos años antes había llamado a su reencuentro con Affleck "la historia de amor más grande jamás contada".
"Fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me cambió, me ayudó a crecer de una forma en la que necesitaba crecer", reflexionó ante el periodista Lee Cowan durante esa entrevista.
Las palabras llegaron cargadas de peso, no de triunfo, porque López también admitió que el camino hasta llegar a esa conclusión fue todo menos tranquilo.
La artista presentó la demanda de divorcio en agosto de 2024, al cumplirse dos años exactos de su boda con Affleck, citando "diferencias irreconciliables".
Ese detalle del calendario no pasó inadvertido. Poco antes de anunciar la ruptura, había cancelado su gira de verano argumentando que necesitaba tomarse un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos. La separación fue declarada oficialmente finalizada en enero de 2025.
Lo que vino después no fue la resurrección mediática que algunos anticipaban. Fue algo más incómodo y más real. A pesar de la imagen positiva que mantuvo públicamente, la artista admitió que atravesó un periodo de dificultad. "Fue un momento realmente difícil. Apenas podía manejarlo", reconoció.
La película "El beso de la mujer araña" funcionó como un espejo extraño durante ese proceso. López protagonizó y produjo el filme mientras su matrimonio se desmoronaba en silencio, y la experiencia de rodar bajo esas condiciones la obligó a sostener dos realidades al mismo tiempo.
"Lo mejor y lo peor de los tiempos. Cada momento en el set estaba tan feliz. Y luego, en casa, no estaba bien. Pero lo superas", explicó en la misma entrevista. Sobre el papel de Affleck en ese proyecto, fue enfática en el reconocimiento: "La película no se habría hecho sin él y Artists Equity. Siempre le daré ese crédito", dijo, refiriéndose a la productora que el actor comparte con Matt Damon.
El momento más revelador de sus declaraciones no fue el elogio al ex, sino la pregunta que se hizo a sí misma cuando ya no le quedaban excusas hacia afuera. Según recogió Nightline, López reconoció que llegó a un punto de quiebre personal: "Llegué al punto en que me pregunté: '¿Qué te está pasando?'. Porque no podía culpar a nadie más, porque no creo que ahí esté la lección. Así que realmente quise entenderme a mí misma".
Ese replanteamiento terminó derivando en libertad: "creo que por primera vez en mi vida me siento libre. Estoy sola. Y se siente muy bien".
JLo también compartió que ese verano fue probablemente el mejor de su vida. "Me divertí muchísimo. Ahora puedo disfrutar más de las cosas, sentirme bien. Soy una persona diferente ahora de lo que era hace un año y medio", afirmó.