Jennifer López habla de los cambios que le trajo su divorcio de Ben Affleck

El momento más revelador de sus declaraciones no fue el elogio al ex, sino la pregunta que se hizo a sí misma cuando ya no le quedaban excusas hacia afuera. Según recogió Nightline, López reconoció que llegó a un punto de quiebre personal: "Llegué al punto en que me pregunté: '¿Qué te está pasando?'. Porque no podía culpar a nadie más, porque no creo que ahí esté la lección. Así que realmente quise entenderme a mí misma".