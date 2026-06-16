Educación abre convocatoria para maestros desempleados en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Los docentes de educación media que actualmente se encuentran desempleados tendrán la oportunidad de aplicar a plazas interinas dentro del Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED), según una convocatoria emitida por la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.

La Subdirección Departamental de Talento Humano informó que los maestros interesados deberán presentar su solicitud de empleo durante los días 17, 18 y 19 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El llamado está dirigido exclusivamente a profesionales de educación media que no estén laborando actualmente en el sistema educativo y que deseen optar por una oportunidad laboral temporal.