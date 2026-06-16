Educación abre convocatoria para maestros desempleados en Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.- Los docentes de educación media que actualmente se encuentran desempleados tendrán la oportunidad de aplicar a plazas interinas dentro del Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED), según una convocatoria emitida por la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán.
La Subdirección Departamental de Talento Humano informó que los maestros interesados deberán presentar su solicitud de empleo durante los días 17, 18 y 19 de junio, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
El llamado está dirigido exclusivamente a profesionales de educación media que no estén laborando actualmente en el sistema educativo y que deseen optar por una oportunidad laboral temporal.
Las autoridades indicaron que las solicitudes serán sometidas a un proceso de análisis antes de determinar su aprobación.
¿Quiénes pueden aplicar?
La convocatoria está orientada a docentes con grado de licenciatura en distintas especialidades requeridas por el sistema educativo.
Entre las áreas para las que se recibirán solicitudes destacan: Español, Matemáticas e Informática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés, Educación Artística, Educación Física y Deportes, Tecnología y Ciencias Comerciales.
La Subdirección de Talento Humano detalló que uno de los requisitos principales es contar con título profesional en el grado de licenciatura dentro de la especialidad correspondiente.
Los interesados deberán acudir a la Ventanilla Única de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán para presentar la documentación requerida.
Junto a la convocatoria también se adjuntará el listado de sedes SEMED y el formato de solicitud de empleo que será utilizado para el respectivo proceso de evaluación.
Las plazas corresponden a nombramientos interinos para atender las necesidades educativas del Sistema de Educación Media a Distancia, modalidad que opera durante los fines de semana.