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¿Eres egresado o migrante retornado? La UNAH realizará programa de empleo

El próximo martes más de 30 empresas participarán en la jornada "Conectando mi talento", ofreciendo plazas para egresados y migrantes retornados; se espera asistan más de 1,000 hondureños

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 15:33
¿Eres egresado o migrante retornado? La UNAH realizará programa de empleo

La feria se desarrollará el martes 24 de marzo a partir de las 9:00 AM en el Palacio de los Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) junto con otras organizaciones lanzaron el programa de oportunidades laborales denominado: "Conectando mi Talento" para reducir la brecha laboral que hay en el país.

La iniciativa busca la reinserción sociolaboral y esta dirigida especialmente a egresados universitarios y migrantes retornados, quienes enfrentan mayores dificultades para integrarse al mercado laboral formal.

El programa priorizará el fortalecimiento de competencias mediante talleres, entrevistas directas con empleadores y la generación de conexiones empresariales que faciliten el acceso a oportunidades reales de empleo.

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Las autoridades anunciaron que como parte del programa se realizará una feria de empleo este próximo martes 24 de marzo en el Palacio Universitario de los Deportes.

La actividad comenzará desde las 9:00 AM y concluirá a las 3:00 PM, durante la jornada se espera una amplia participación de hondureños que andan en busca de un empleo.

De acuerdo con los organizadores, más de 30 empresas participarán en la jornada, ofreciendo plazas en sectores como el financiero, industrial y de servicios, además de realizar entrevistas in situ y actividades de networking directo.

Se estima que entre 800 y 1,000 personas asistirán al evento, incluyendo egresados de la UNAH y migrantes retornados.

La iniciativa surge en un contexto marcado por desafíos en el empleo, pues según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH, Honduras cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 6.14%.

Ante este panorama las autoridades universitarias indicaron que es necesario promover mecanismos de reinserción sociolaboral.

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El programa se realiza con alianza de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT).

Las autoridades universitarias destacaron que este tipo de espacios representan un hito en la colaboración interinstitucional, al consolidar estrategias que conectan el talento académico con las demandas reales del mercado laboral hondureño.

Las instituciones hicieron un llamado a los egresados, jóvenes profesionales y población en búsqueda de empleo a asistir al evento y aprovechar esta oportunidad para establecer contactos, participar en procesos de selección y acceder a opciones de inserción laboral.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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