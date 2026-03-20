¿Eres egresado o migrante retornado? La UNAH realizará programa de empleo

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) junto con otras organizaciones lanzaron el programa de oportunidades laborales denominado: "Conectando mi Talento" para reducir la brecha laboral que hay en el país. La iniciativa busca la reinserción sociolaboral y esta dirigida especialmente a egresados universitarios y migrantes retornados, quienes enfrentan mayores dificultades para integrarse al mercado laboral formal. El programa priorizará el fortalecimiento de competencias mediante talleres, entrevistas directas con empleadores y la generación de conexiones empresariales que faciliten el acceso a oportunidades reales de empleo.

Las autoridades anunciaron que como parte del programa se realizará una feria de empleo este próximo martes 24 de marzo en el Palacio Universitario de los Deportes. La actividad comenzará desde las 9:00 AM y concluirá a las 3:00 PM, durante la jornada se espera una amplia participación de hondureños que andan en busca de un empleo. De acuerdo con los organizadores, más de 30 empresas participarán en la jornada, ofreciendo plazas en sectores como el financiero, industrial y de servicios, además de realizar entrevistas in situ y actividades de networking directo. Se estima que entre 800 y 1,000 personas asistirán al evento, incluyendo egresados de la UNAH y migrantes retornados. La iniciativa surge en un contexto marcado por desafíos en el empleo, pues según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAH, Honduras cerró el 2025 con una tasa de desempleo del 6.14%. Ante este panorama las autoridades universitarias indicaron que es necesario promover mecanismos de reinserción sociolaboral.