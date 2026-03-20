Ana Paola Hall y Cossette López a Marlon Ochoa: "Lo juramentaron como consejero, no como activista"

Tegucigalpa, Honduras.- Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, respondieron a Marlon Ochoa, quien denunció que no es convocado a sesiones de pleno. El representante de Libertad y Refundación (Libre) también había afirmado que existe un plan para destituirlo mediante el juicio político y acotó que hay un pacto entre las consejeras para la alcaldía en Guanaja, donde deben repetirse los comicios.

"Los débiles argumentos del consejero son tan flojos como su criterio. Horas antes de la repetición de Elecciones de Guanaja, él cambió su postura para así, impedir las elecciones. Sus intentos para distorsionar la verdad histórica de las Elecciones 2025 y huir de las consecuencias de sus actos, no funcionarán, porque nadie (ni él mismo) cree en sus palabras", inició diciendo Hall. Ella se preguntó: "¿Quiénes lo apoyan? Solamente los que, igual que él, quisieron robar nuestra democracia. Una vez más, se ha confundido de escenario: esto no es una novela de ficción, ni un circo, esto es el órgano electoral. Además, vuelve a confundir su papel: lo juramentaron como consejero, no como activista". La representante del Partido Liberal afirmó que Marlon Ochoa no ha entendido su rol en el CNE al atentar contra la democracia en Honduras.

"Lamentablemente jamás quiso entender eso, ni el daño a la democracia que ha ocasionado, por acción y por omisión. Quizá el tiempo ayude para aclarar su pensamiento que hoy, sigue nublado. Cuando se baje del falso espectáculo que ha creado y a solas enfrente el escrutinio de su propia conciencia, el espejo le devolverá la imagen donde verá el reflejo de quien no pudo trascender de activista y se negó a actuar como consejero", cerró.

Seguidamente Cossette López escribió un mensaje en su cuenta de X precisando que "las mentiras por repetición es una estrategia ya conocida, porque esperan que algo quede y es eso, MENTIRAS con M de Marlon. La desesperación es evidente y como dicen en el teatro, 'colgarse de los telones'". López añadió: "Para los que dicen que llora como mujer, no es así. Se queja como lo que es, un fanfarrón que ahora se acobarda frente a las consecuencias de sus actos, después de haber atentado contra Honduras y su democracia, defendida por mujeres". Sin quitar el dedo del renglón, la consejera puntualizó que Ochoa ha utilizado "la difamación, el maltrato permanente a sus colegas, la fabricación de pruebas falsas y la utilización de su cargo y otras instituciones para amedrentar al CNE; el bloqueo del quórum y la paralización del órgano electoral, tiene al menos un autor claro que debe enfrentar lo que hizo y un cómplice sin quien jamás lo hubiera logrado, entre otros".

En el tuit también se le señaló de mentiroso al representante de Libre, exministro que no se presentó por varios meses a sesiones en 2025. "Su falsa indignación está reñida con la realidad. Basta de mentirle a Honduras. Ese discurso del intervencionismo comenzó exactamente el 11 de diciembre, el mismo día que nos quisieron capturar ilegalmente. ¿Quieren hablar de fraudes? Revisemos sus actos que no rindieron fruto... de cómo otros lo contrarrestamos". Y abonó: "Quieren hablar de 'intervencionismo', comencemos por conversar de los más de 123 extranjeros aliados con que llenaron un hotel para las elecciones de noviembre, jamás acreditados oficialmente ante el CNE, que anduvieron paseándose el 30 de noviembre con chaleco de observadores por los centros de votación, entre otros lugares; hablemos de eso, intervencionismo real, no de mensajes en redes sociales".