Ana Paola Hall confirma que intentaron capturarla y tuvo que refugiarse en residencia de embajador

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reveló esta noche que el 11 de diciembre de 2025 intentaron capturarla ilegalmente por orden del gobierno de Xiomara Castro. La representante del Partido Liberal en el CNE dijo que la orden de aprehensión también iba contra la consejera Cossette López y por ello se resguardaron en una sede diplomática.

Mediante su cuenta de X, Hall indicó que "la noche del 11 de diciembre de 2025, el oficialismo emprendió un nuevo ataque contra las dos consejeras propietarias del CNE, al intentar aprehendernos ilegalmente. Hoy puedo decirles que, esa noche, al salir de mi vivienda sin tener un sitio donde refugiarme, viví momentos de extrema tensión e incertidumbre". La autoridad del CNE precisó que recibió ayuda del embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, y desde ese momento comenzaron a sesionar de manera virtual. "El embajador de Francia en Honduras, me tendió la mano. Gracias Cédric por brindarme resguardo seguro en la residencia que ocupas y por tu apoyo diario. No solamente protegiste mi libertad personal; pues, tener un sitio seguro permitió que continuara mi desempeño como presidenta del CNE en momentos donde el país y el mundo esperaban la declaratoria de las elecciones generales".

Hall continuó diciendo al plenipotenciario: “Tu ejemplo de valentía y de defensa de los principios democráticos quedarán grabados en mi memoria como una lección ética que honra la diplomacia y ennoblece a las personas y a las naciones que hacen de los derechos humanos un compromiso real y no mera retórica. ¡Gracias!”.

Comunicado de Ana Paola Hall:

OFICIO CNE-P-17-2026 Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero de 2026 Excelentísimo Sr. Embajador Cédric Prieto Embajador de la República de Francia en Honduras Su Despacho Sr. Embajador: Reciba usted, junto con el Gobierno y el noble pueblo de su país, mi más sincero y profundo agradecimiento por el gesto de humanidad, valentía y apego a los más altos valores del derecho internacional que tuvo a bien dispensarme en uno de los momentos más críticos de mi vida pública y personal. La noche del once de diciembre de 2025, la persecución del oficialismo llegó a su máximo nivel cuando, sin asidero legal alguno, nuevamente dirigieron su artillería en nuestra contra para aprehendernos arbitraria e ilegalmente.

Cuando esa noche la aberrante ilegalidad que pretendían hacer se hizo pública, resultó evidente que en el oficialismo se había perdido cualquier espacio mínimo para la razón y la justicia. Tuve que salir de mi vivienda y deambular por la ciudad sin rumbo alguno (con el alma en vilo, debido a la incertidumbre y vulnerabilidad que tenía, ante el peligro real que enfrentaba) durante minutos que parecieron eternos, buscando a quién acudir y dónde resguardarme. En medio de esa situación extrema, recibí su mensaje oportuno, firme y solidario, donde me ofreció amparo y protección en la residencia que usted dignamente ocupa, bajo el manto de la inviolabilidad que reconoce el derecho diplomático. Ese gesto, que jamás olvidaré, no fue solamente un acto de protección personal, sino una demostración clara de su apego a los valores que sostienen la convivencia civilizada entre las naciones. Porque, al resguardarme, hizo posible que continuara mis labores como Consejera Presidenta del Consejo Nacional Electoral, justamente en esas fechas, cuando el país y el mundo esperaban la declaratoria de las elecciones. Durante el tiempo que me mantuve resguardada en la residencia diplomática –desde el once de diciembre de 2025 hasta el catorce de enero del presente año– el oficialismo no dejó de perseguirme: Ministerio Público, Procuraduría General de la República, el ex titular del Poder Legislativo, el consejero propietario, secretarios y subsecretarios de Estado; todos emplearon, de forma sistemática y cruel, sus mejores mecanismos de persecución y ataque. A ellos se sumaron sectores recién llegados a partidos políticos para atacarme en manada, como solo hacen los cobardes.

No obstante la violencia diaria dirigida en mi contra, y a pesar de que hubo días extremadamente difíciles de sobrellevar, su residencia fue mi espacio de seguridad y calma. Cada día que pasaba, cada obstáculo vencido, miré hacia el futuro con la esperanza de que pronto llegaría el tiempo en que las instituciones llamadas a proteger los derechos fundamentales en Honduras reencontraran el cauce constitucional. La posterior admisión de mi recurso de amparo por la Sala de lo Constitucional, con las medidas cautelares de protección en virtud del fuero político constitucional, confirmó que la razón jurídica –aunque a veces tarde– puede y debe prevalecer. Señor Embajador, su gesto y el de su país quedarán grabados en mi memoria no solamente como un auxilio oportuno, sino como una lección ética y de principios que honra la diplomacia y ennobla a las naciones que hacen de los derechos humanos un compromiso real y no una consigna retórica.