¿Venezuela retiró su Embajada de Tegucigalpa, Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Sin tener ningún anuncio, las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Honduras lucen desoladas a días que Nasry Asfura asuma la presidencia el 27 de enero próximo. La instalación que ha servido de sede diplomática en la colonia Las Minitas, calle Ruben Darío, Tegucigalpa, ahora tienen un rótulo de “se alquila” y esto empezó a generar muchas preguntas.

Una de ellas es si Venezuela retiró a su personal diplomático en virtud que Nasry Asfura afirmó en campaña que muy difícilmente mantendría relaciones con ese país. Sin embargo, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos, el panorama diplomático del país sudamericano ha cambiado. Prueba de ello es que Estados Unidos nombró este 22 de enero a Laura Dogu, exembajadora de esa nación en Honduras, como nueva plenipotenciaria en territorio venezolano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La salida de Maduro ha hecho que varios Estados quieren continuar sus relaciones y Honduras, bajo el mandato de Nasry Asfura, no sería la excepción. ¿Pero qué pasó con la Embajada de Venezuela en Honduras? EL HERALDO se contactó con un número de WhatsApp que la sede diplomática tiene y respondieron: “No estamos atendiendo ningún tipo de caso”. También se consultó con la Secretaría de Relaciones Exteriores ya que si un país decide retirar su personal acreditado, esto debe ser notificado al Estado que recibe, en este caso Honduras.