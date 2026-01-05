Las revelaciones sobre Honduras tras primera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

"A través de este tráfico de drogas, NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, y miembros corruptos de su régimen facilitaron una corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región. Los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se apoyaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus propias ganancias a políticos que los protegían y auxiliaban", afirma la Fiscalía.