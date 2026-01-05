¿Cuáles fueron las revelaciones sobre Honduras tras primera audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York? Esto fue lo que se dijo sobre el país en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EE UU, y lo que establece la acusación al presidente de Venezuela.
Nicolás Maduro fue llevado por alguaciles estadounidenses con camisa azul de prisión, camiseta naranja; Cilia Flores, vestida igual, cada uno con su propio abogado, informó en sus redes Inner City Press. Maduro se enfrentará a Alvin Hellerstein, juez de distrito de EE. UU.
En la acusación de EE. UU. se detalla que Honduras sirvió de “punto de transbordo” junto a otras naciones como Guatemala y México y existía una “cultura de corrupción en la que traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus propias ganancias a los políticos que los protegían y ayudaban”.
La acusación se extendió al punto de establecer que “estos políticos utilizaban los pagos financiados con la cocaína para mantener y aumentar su poder político”.
Pese a que la acusación no precisa nombres de políticos hondureños, afirma que el país sirvió de “territorio de transbordo” para el traslado de droga hacia Estados Unidos.
En su audiencia, Maduro afirmó ante el juez: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa, en Caracas. Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente”.
Continuó diciendo: “Soy inocente. No soy culpable de nada, de lo que se menciona aquí”.
"Funcionarios venezolanos y sus familiares —incluidos NICOLÁS MADURO MOROS, DIOSDADO CABELLO RONDÓN, RAMÓN RODRÍGUEZ CHACÍN, CILIA ADELA FLORES DE MADURO y NICOLÁS ERNESTO MADURO GUERRA, alias “Nicolasito”, también conocido como “El Príncipe”, los acusados— se asociaron con narcotraficantes y grupos narco-terroristas, quienes despachaban cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México", afirma la acusación de la Fiscalía.
"Para el año 2020 o alrededor de esa fecha, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína eran traficadas anualmente a través de Venezuela. Los envíos marítimos se dirigían hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo partían de pistas clandestinas, generalmente de tierra o pasto, y también de aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos", detalla.
"A través de este tráfico de drogas, NICOLÁS MADURO MOROS, el acusado, y miembros corruptos de su régimen facilitaron una corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región. Los puntos de transbordo en Honduras, Guatemala y México también se apoyaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus propias ganancias a políticos que los protegían y auxiliaban", afirma la Fiscalía.