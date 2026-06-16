Anaís Vargas, la vallense que busca la corona de Miss Universe Honduras 2026

San Lorenzo acogió el fin de semana la presentación oficial de Anaís Vargas, de 31 años, como Miss Valle 2026, una designación que la coloca en la contienda por la corona que definirá a la representante de Honduras en la 75.ª edición de Miss Universe.
Desde el primer momento, Vargas dejó claro que su candidatura no gira en torno a ella sola. En el video de presentación publicado en la página de Instagram de Miss Valle, la candidata habló de las personas que tiene en mente cada vez que lleva la banda del departamento.
"Cuando llevo la banda de Valle pienso en la gente trabajadora, en las madres y padres que cada día luchan por sacar adelante a sus familias y también en tantos migrantes que con sacrificio y esperanza han tenido que dejar su tierra para buscar mejores oportunidades, pero que nunca dejan de llevar a Valle y a Honduras en su corazón", expresó.
"Por ellos y por cada persona que se siente orgullosa de este departamento quiero ser una representante auténtica", continuó su primer mensaje como candidata de Miss Universe Honduras.
"Quiero que los habitantes de Valle se vean reflejados en mí, que sientan que su historia, sus esfuerzos y sus sueños están siendo dignamente representados", agregó.
Vargas llega a la competencia con un perfil que combina su vida como empresaria en la capital y su arraigo al departamento sureño.
Es propietaria de un Nails Bar ubicado en Tegucigalpa, un emprendimiento que refleja su apuesta por la independencia económica y empoderamiento femenino.
A nivel personal, Vargas es madre de un hijo, fruto de su relación con José Manuel Zelaya Castro, conocido como "Melito", el hijo menor de los expresidentes de la República, Xiomara Castro de Zelaya y José Manuel Zelaya.
La competencia que viene por delante aún tiene sus detalles en construcción. La organización de Miss Universe Honduras 2026 realizó su lanzamiento oficial en abril pasado, pero los pormenores del certamen nacional, incluyendo fechas y sede de la gala final, todavía no han sido anunciados públicamente.
Lo que sí está confirmado es la meta que motiva a todas las aspirantes del proceso.
La edición internacional se llevará a cabo en noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico, en lo que será la edición número 75 del certamen, su aniversario de diamante.
Para Vargas, el camino empieza entre las costas del Golfo de Fonseca y apunta hacia uno de los escenarios más grandes del mundo. Su historia, por ahora, recién comienza.