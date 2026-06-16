Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 17 de junio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Para este miércoles 17 de junio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que varias zonas se quedarán sin el vital servicio. Uno de los departamentos más afectados será Valle; las autoridades compartieron un extenso listado de las zonas afectadas, donde incluyen varios municipios. El Distrito Central, Choloma, Tela y Puerto Cortés también se verán afectados por las interrupciones del fluido eléctrico. A continuación, el listado:

En Valle de 8:00 am a 2:00 pm

Col. Altos de La Flor, carretera a Jícaro Galán, El Guayabo #1, Bañaderos, El Obraje, Jícaro Galán, Chocolate, Maracito, Lagartillo, Los Limones, Nacaome, aldea El Chiflón, Las Balitas, aldea Las Mesas, San Francisco de Coray, bo. Managua, bo. El Centro, bo. La Presa, bo. El Calvario, bo. El Sombrerito, bo. El Llano, bo. Miraflores, aldea Cerro Grande, aldea Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén, Quebrada Honda, Las Mesas, aldea San Nicolás, desvío de La Llave, aldea Santa Bárbara, aldea La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de Las Guarumas, desvío El Tránsito, aldea El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, aldea San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, aldea El Talquezal, Puente 6 y 7, El Limón, El Guayabo #2, Agua Fría, aldea La Arada, El Carreto, El Volcancillo, isla San Carlos, Calicanto, El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, aldea La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, aldea El Estero, El Candil, Alianza, bo. Mongolla, bo. Las Delicias, bo. Arriba, bo. Abajo, bo. El Cementerio, bo. El Centro, aldea San Pedro Calero, Calicanto, La Arada, Santa Lucía, Langue, Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa, El Rincón, Las Lajas, El Amatillo, El Resbaloso, Paso Hondo, El Chorro, aldea Piedras Blancas, aldea Santa Rita, La Coyota, aldea Los Luises, Conchal, El Capulín y La Guacimada. El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés, Guayabillas, Altos del Nancito, El Chorro, El Portillo, Los Almendros, Los Horcones, El Zapote, La Orilla, El Llano de Jesús, Las Lomas, El Junquillo, El Picacho, Santa Ana, El Platero, Goascorán, La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya, Sampito, Aramecina, Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral, Macuelizo, Caridad, La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, Las Minitas, El Edén, La Arada, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, Las Minitas, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar, Aguantequerique, Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guarima, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, La Arada, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan, El Rodeo, San José de Los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo, Guajiquiro y zonas aledañas.

En el Distrito Central de 9:00 am a 3:00 pm

Residencial Los Próceres, Residencial Santa Isabel, bodegas de Embajada Americana, Tiendas El Centro, col. Lara, La Parcaltagua, Instituto Nacional del Tórax, bo. San Felipe, Zona Industrial Los Próceres, El PANI, Torre Morazán y zonas aledañas. Col. San Carlos, Consejo Nacional Electoral, Hospital San Felipe, col. La Campaña, col. Matamoros, Embajada de España, Asilo de Ancianos, Repostería El Hogar, Iglesia Medalla Milagrosa, Paiz Novacentro y zonas aledañas.

En Puerto Cortés, Choloma y Tela de 8:45 am a 2:45 pm

Puerto Cortés (Tapón de Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, Kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, Kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito), Choloma (aldea La Protección, Tibombo, Montevideo y Lupo Viejo), Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez) y El Progreso (La 45, La Curva de Dora y La Bolsa de Pava).

En Santa Cruz de Yojoa de 9:00 am a 3:00 pm

Sosoa, Borbotón, Yojoa, Las Marías, Oropéndolas, Las Flores, Achiotal, La Concepción, La Sierra, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, El Bijagual, Montecillos, Los Chorros, Payacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Los Mangos, La Estribana, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas Lemark, Bambú, Generadora Hidroyojoa, Santa Cruz de Yojoa, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, La Cañada, La Jagua, Hábitat para la Humanidad, col. Brisas del Campo, Aqua Feed, Aqua Finca, Granja Avícola Bahr, Fefasa, Granjas Avícolas El Bambú, Granja Bijagual y CHICSA.

En Balfate, Colón, de 9:00 am a 5:00 pm