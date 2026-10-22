Estudio de Mastercard destaca la ciberseguridad como clave para el crecimiento de las pymes

Tegucigalpa, Honduras-. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de América Latina y el Caribe (LAC) han incorporado ampliamente el comercio digital a sus operaciones, pero las preocupaciones sobre la ciberseguridad están surgiendo como el próximo gran desafío para el crecimiento, según el Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook, el nuevo estudio regional de Mastercard sobre ciberseguridad de las pymes. El estudio, que encuestó a 2,400 propietarios y responsables de la toma de decisiones de pymes en 12 países de la región, destaca el papel cada vez más relevante de la ciberseguridad para acompañar el crecimiento y la transformación digital de estos negocios. En Centroamérica, la adopción de pagos digitales es generalizada, sin embargo, a medida que aumenta la adopción, las preocupaciones sobre el fraude, los ciberataques y la protección de datos están teniendo un peso cada vez mayor en la confianza de las empresas. La ciberseguridad cobra cada vez mayor relevancia para el crecimiento digital de las pymes. Más de la mitad (51%) identifica la protección frente al fraude y los ciberataques como un factor clave al momento de aumentar el uso de pagos digitales. Además, el 40% señala que las preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad han influido en la adopción de herramientas o pagos digitales, mientras que casi un tercio reconoce su incidencia en decisiones relacionadas con la expansión del comercio electrónico o la entrada en nuevos mercados.

El temor al fraude frena la digitalización

En los mercados centroamericanos analizados, el 52% de las pymes encuestadas afirma que las preocupaciones sobre ciberseguridad han ralentizado o detenido la adopción de herramientas o pagos digitales. El temor al fraude también ha llevado a las empresas a posponer su expansión hacia nuevos mercados, según el 43%; la adopción de nuevos métodos de pago, también según el 43%; y el crecimiento del comercio electrónico, según los resultados de los tres países. De hecho, solo una minoría señala que las preocupaciones sobre ciberseguridad no han tenido ningún impacto en sus decisiones de negocio. Estos hallazgos sugieren que, si bien el acceso a los pagos digitales ya no es el principal desafío, la capacidad de operar de forma segura y con confianza en un entorno digital se está convirtiendo en un factor determinante para el éxito futuro de las empresas. Más allá de las percepciones, la exposición a estas amenazas ya tiene efectos tangibles. En promedio, el 35% de las pymes en Guatemala, Costa Rica y Panamá reportó haber experimentado un incidente de ciberseguridad durante los últimos 12 meses. Entre quienes atravesaron un incidente, los casos más mencionados fueron phishing, fraude en pagos y ataques de malware. A su vez, los riesgos que generan mayor preocupación son el fraude en pagos, el phishing y el robo de datos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al mismo tiempo, los propietarios de negocios consideran la ciberseguridad un motor de crecimiento, y no simplemente una medida defensiva. Casi la mitad de los encuestados afirmó que una mayor protección frente al fraude y los ciberataques podría ayudar a sus negocios a lograr un crecimiento adicional del 25% o más, mientras que el 42% identificó el aumento de las ventas en línea y digitales como una de sus mayores oportunidades para los próximos dos años. La relación entre ciberseguridad y crecimiento también es evidente entre las pymes centroamericanas, donde cerca del 89% considera que podría alcanzar un crecimiento adicional de doble dígito si contara con una protección más sólida frente al fraude y los ciberataques.

La protección digital impulsa el crecimiento

El creciente enfoque en ciberseguridad representa una oportunidad para continuar fortaleciendo la preparación de las pymes de la región. El 18% de las empresas encuestadas se siente muy preparado para proteger su negocio. Además, una de cada cinco empresas declara no tener un plan de respuesta o recuperación en ciberseguridad. En los mercados centroamericanos, el conocimiento sobre ciberseguridad es elevado, aunque persisten oportunidades para fortalecer la preparación de las empresas. Según las empresas encuestadas, en Guatemala, el 40% de las pymes conocen del tema, mientras que, en Panamá, el 43% se considera muy familiarizado. En cuanto al apoyo que necesitan, las pymes guatemaltecas priorizan las alertas y actualizaciones sobre amenazas o estafas (48%), el acceso a tecnologías y herramientas de prevención de fraude (44%) y la capacitación u orientación práctica (43%). Por su parte, las pymes panameñas priorizan la capacitación y orientación, así como el apoyo para recuperarse después de un incidente, ambas opciones señaladas por el 45%, mientras que el 43% destaca la necesidad de contar con herramientas para prevenir el fraude. "Para las PYMES, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial", expresó Marvin Rodríguez, Country Manager de Mastercard para Honduras, Guatemala y El Salvador. "Hoy vemos empresas centroamericanas cada vez más digitalizadas, que utilizan los pagos digitales como una herramienta para crecer, llegar a más clientes y expandir sus operaciones. Sin embargo, para aprovechar plenamente esas oportunidades es fundamental que cuenten con la confianza y las herramientas necesarias para protegerse frente a riesgos como el fraude y los ciberataques. La ciberseguridad se ha convertido en un habilitador clave para el crecimiento sostenible de los negocios", agregó Marvin Rodríguez. Para ayudar a las empresas a fortalecer la confianza digital, Mastercard continúa invirtiendo en tecnologías y servicios que ayudan a identificar, prevenir y responder ante las ciberamenazas. A través del Mastercard Trust Center, Mastercard ofrece un centro gratuito de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe, que brinda investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para ayudar a las empresas a fortalecer su ciberresiliencia. Disponible a través de emisores locales seleccionados y socios de la industria, soluciones como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, y Protección contra el Robo de Identidad (ID Theft Protection) ayudan a las empresas a comprender mejor sus exposiciones en materia de ciberseguridad, fortalecer su preparación ante riesgos cibernéticos y respaldar la protección de la identidad. El compromiso de Mastercard con el fortalecimiento de la ciberseguridad de las pymes en América Latina y el Caribe forma parte de su compromiso global de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.

Alcance y metodología de la investigación