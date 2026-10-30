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Gobierno remueve a tres funcionarios de sus cargos

Arely Argueta, ministra de Educación; Emilio Maldonado, comisionado del IHTT, y Allan Castillo, director del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, fueron destituidos, según confirmó el secretario de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 16:15
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