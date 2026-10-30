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El presidente Nasry Asfura destituye a tres funcionarios del gobierno

La decisión del mandatario implica la salida de tres funcionarios de la administración pública, aunque no se detallan los motivos de las destituciones.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 16:02
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