Detienen a cinco pandilleros de la 18 en las colonias Rivas y Estados Unidos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- En una operación policial y militar, orientada a desintegrar a las maras y pandillas que operan en el país, cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados en dos colonias de la capital. Las acciones de seguridad se llevaron a cabo en las colonias Estados Unidos -al noreste de esta ciudad-, y en la colonia Rivas, en una saturación en la que participaron decenas de agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional (PN) y de las Fuerzas Armadas de Honduras, encabezados por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). Entre los detenidos en la colonia Estados Unidos figuran: Cristian Emmanuel Uclés López (26), alias "Asustado", con el rango de "homie", en esa pandilla, William Gustavo López Zúniga (19), Víctor Daniel Ponce Funes (25) y Eduardo Enrique Rodríguez Zambrano (33), apodado "El Chino"; éste último también con el rango de "homie", según la DAET.

Además, en la colonia Rivas, en la zona de La Pradera, en Comayagüela, aprehendieron a Ángel Rubén Pavón Licona (36), conocido con el mote de "Chacal", quien ostenta la categoría denominada "traca firme", dentro de la Pandilla 18.



MS-13 para investigación

De igual manera, en el sector de la colonia Mololoa, fue detenido un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha, MS-13, para efectos de investigación; con el propósito de establecer su posible participación y vínculos con esa estructura delictiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante las tres operaciones, los policías y militares decomisaron cuatro armas de fuego: tres pistolas y un revólver calibre 38 Special, dos chalecos antibalas de color negro y cuatro teléfonos celulares.

Como parte de estas intervenciones, también se detuvo a una mujer identificada con el apodo de "Mama Licha", una señora de edad avanzada, que de acuerdo con las investigaciones de inteligencia de la DAET, desempeñaría funciones administrativas dentro de la Pandilla 18. En torno a ella y a su arresto, se llevan a cabo diligencias de investigación para establecer y documentar su grado de vinculación y las actividades que habría realizado en la organización. Las acciones forman parte del llamado Plan Escudo de Honduras, que busca derrocar el poderío de logística y operación de la Pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha, en el territorio hondureño.