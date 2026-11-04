Reclusa muere en el Hospital Escuela tras electrocutarse en el Centro Penal de Juticalpa

Olancho, Honduras.- Una mujer que estaba recluida en el Centro Penal de Juticalpa, falleció la noche del martes, sólo unas horas después de haber sido ingresada a la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE).
Elia Dariana Zapata Méndez fue traída desde el interior del país, con quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, según detallaron los médicos que le atendieron, luego de sufrir una electrocución en una de las celdas de ese reclusorio.
Autoridades de la cárcel de Juticalpa informaron que la privada de libertad Elia Zapata había sido puesta en un módulo de aislamiento debido a problemas de comportamiento con otras presas.
Ayer martes, a eso de las 12:45 del mediodía, la joven de 26 años de edad, habría hecho contacto con el cableado eléctrico de un tomacorriente, lo que derivó en que esta sufriera quemaduras en casi todo su cuerpo.
Por robo
La mujer fue llevada por el personal del penal, en primera instancia, al Hospital San Francisco, en Juticalpa, y posteriormente, -debido a la gravedad de sus lesiones-, fue remitida al Hospital Escuela, en la capital.
Alrededor de las 9:30 de la noche, los médicos les notificaron a los custodios penitenciarios que la trasladaron hasta la capital, que la reclusa Elia Dariana Zapata Méndez había fallecido.
Los familiares se trasladaron desde Juticalpa hasta Medicina Forense, en la capital, para hacer los trámites pertinentes sobre el retiro del cadáver, y llevarlo de nuevo hacia el departamento de Olancho.
Elia Dariana tenía aproximadamente tres años de estar presa, pagando una pena por el delito de robo. Además, se conoció que era paciente asidua del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, dónde era tratada por un cierto trastorno mental.