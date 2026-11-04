Reclusa muere en el Hospital Escuela tras electrocutarse en el Centro Penal de Juticalpa

Olancho, Honduras.- Una mujer que estaba recluida en el Centro Penal de Juticalpa, falleció la noche del martes, sólo unas horas después de haber sido ingresada a la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE).

Elia Dariana Zapata Méndez fue traída desde el interior del país, con quemaduras graves en el 80% de su cuerpo, según detallaron los médicos que le atendieron, luego de sufrir una electrocución en una de las celdas de ese reclusorio.

Autoridades de la cárcel de Juticalpa informaron que la privada de libertad Elia Zapata había sido puesta en un módulo de aislamiento debido a problemas de comportamiento con otras presas.