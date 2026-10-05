Recluso es tiroteado frente a la cárcel de Siria cuando salía para gozar del día de preliberación

Francisco Morazán, Honduras.- En el momento que salía del centro penal de Siria, ubicado en el municipio de El Porvenir, al norte de Francisco Morazán; un recluso fue herido con arma de fuego.
El extraño suceso se registró a eso de las 6:30 de la mañana de este lunes -5 de octubre-, cuando el convicto abandonaba el penal, con el objetivo de gozar de su día de prelibreación, beneficio que éste tiene por estar a punto de cumplir su pena de prisión a la que fue condenado.
El privado de libertad tenía sólo unos minutos de haber salido de la cárcel de Siria; caminó hacia la carretera para tomar un bus que lo llevara hasta su casa. En el momento que esperaba el transporte en una caseta, a la orilla de la carretera, fue tiroeteado desde un vehículo en marcha.
El hombre de quién no se supo su identidad, estaba acompañado por otros convictos, que también salían con día de preliberación; al parecer el ataque no iba dirigido hacia él, si no, hacia otro de los reclusos.
Captado en video
En un video aficionado que trascendió rápidamente por las redes sociales, se puede escuchar como uno de los reos que intentaba auxiliarlo le dice: "esto no era para vos, mi perro. No te vas a morir", aduciendo que el ataque no era para él.
El hombre fue subido a una patrulla militar, de las que custodia ese reclusorio, para llevarlo a la clínica que está dentro de la misma cárcel, y que pudiera ser atendido.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) no informó más detalles sobre lo ocurrido. Tampoco del estado de salud del recluso, si está fuera de peligro o si en su defecto, falleció.
De los atacantes tampoco se supo nada. Testigos sólo contaron que los disparos los hicieron sujetos que pasaron por el lugar, a bordo de un carro, sin dar más características del automotor.