Recluso es tiroteado frente a la cárcel de Siria cuando salía para gozar del día de preliberación

Francisco Morazán, Honduras.- En el momento que salía del centro penal de Siria, ubicado en el municipio de El Porvenir, al norte de Francisco Morazán; un recluso fue herido con arma de fuego.

El extraño suceso se registró a eso de las 6:30 de la mañana de este lunes -5 de octubre-, cuando el convicto abandonaba el penal, con el objetivo de gozar de su día de prelibreación, beneficio que éste tiene por estar a punto de cumplir su pena de prisión a la que fue condenado.

El privado de libertad tenía sólo unos minutos de haber salido de la cárcel de Siria; caminó hacia la carretera para tomar un bus que lo llevara hasta su casa. En el momento que esperaba el transporte en una caseta, a la orilla de la carretera, fue tiroeteado desde un vehículo en marcha.