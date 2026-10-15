El Hospital Escuela tendrá seis quirófanos de alta complejidad a finales del año

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela contará para finales del 2026 con seis quirófanos de alta complejidad que vendrán a modernizar el Bloque Médico Quirúrgico, ampliar la capacidad de atención del principal centro asistencial del país y a reducir la mora de pacientes que esperan una cirugía. Los seis quirófanos estarán destinados a neurocirugía, cirugía cardiovascular, trasplante renal, gastrocirugía, otorrinolaringología y cirugía maxilofacial, áreas que requieren espacios adecuados para intervenciones de alta especialización. La obra comprende la intervención de 2,100 metros cuadrados y representa una inversión de 29 millones de dólares, equivalentes a unos 778 millones de lempiras, de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), quien es el encargado de ejecutar el proyecto.

Jeimmy García, gerente senior de proyectos de UNOPS, explicó que los trabajos se ejecutan en coordinación con la Secretaría de Salud (Sesal) y contemplan tanto la construcción de los espacios quirúrgicos como la instalación de equipo médico y mobiliario especializado. Detalló que del monto total de la inversión, siete millones de dólares se destinarán al equipamiento médico y mobiliario, mientras que el proyecto incorpora infraestructura diseñada para realizar procedimientos que requieren condiciones especializadas y tecnología de mayor complejidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La conclusión de las obras y la instalación del equipamiento están previstas para finales de este año, por lo que el centro asistencial deberá completar los trabajos necesarios para incorporar las nuevas instalaciones a sus servicios. La habilitación de los nuevos quirófanos pretende ampliar la capacidad del Hospital Escuela para realizar intervenciones quirúrgicas especializadas y mejorar la respuesta a los pacientes que necesitan estos procedimientos. Las nuevas instalaciones incorporarán tecnología moderna, sistemas de detección y supresión de incendios, espacios quirúrgicos modulares y unidades de tratamiento de aire con filtros HEPA, bajo estándares internacionales de seguridad y control sanitario. Como parte de esta transformación, la especialista destacó los avances en la construcción de un laboratorio de histocompatibilidad, fundamental para fortalecer el programa de trasplante renal.