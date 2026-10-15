Conadeh recibe 300 quejas de pacientes por vulneraciones a servicios de salud

Tegucigalpa, Honduras.- La falta de medicamentos, los malos tratos y la negación de atención médica figuran entre las principales denuncias presentadas por hondureños ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por presuntas vulneraciones en el sistema sanitario público. Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, informó que la institución ha registrado alrededor de 300 quejas relacionadas con el sector salud, en las que se identifican diferentes situaciones que vulneran los derechos de los pacientes. Los reclamos comprenden unas 26 modalidades de presuntas vulneraciones, entre las que destacan las dificultades para acceder a medicamentos, el trato recibido por parte del personal sanitario y los problemas para realizarse exámenes médicos. "De estas sobresalen tres o cuatro modalidades violatorias dentro de las cuales tenemos el tema de los medicamentos y el acceso a los mismos, así como la atención o el maltrato que reciben muchas veces de las personas que están dentro de los centros hospitalarios", dijo López.

El delegado adjunto también señaló que existen quejas relacionadas con la falta de reactivos para realizar exámenes clínicos, situación que puede retrasar los procedimientos necesarios para determinar el estado de salud de una persona y establecer el tratamiento correspondiente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse López indicó que el Conadeh mantiene presencia en los principales hospitales públicos del país para atender las denuncias de los pacientes y buscar respuestas ante las autoridades sanitarias. Uno de los puntos de mayor atención es el Hospital Escuela, donde la institución dispone de una oficina para recibir quejas e intervenir en los casos que requieren una respuesta inmediata. "Es donde hemos tenido mayores casos y por eso es ahí donde tenemos nuestra oficina para tratar de colaborar y tomar acciones precisas para poder resolver las problemáticas que se dan a los pacientes", expresó. También cuentan con presencia en centros asistenciales de La Ceiba, Choluteca y San Pedro Sula, con el propósito de acompañar a las personas que consideran vulnerados sus derechos durante la atención médica.