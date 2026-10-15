Ciberdelitos se cuadruplican en Honduras y aceleran un nuevo plan de acción

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras avanza en la elaboración de su primer Plan Nacional Estratégico Interinstitucional para la Lucha contra el Ciberdelito, una iniciativa que cuenta con asistencia técnica de la Unión Europea y busca fortalecer la protección de los ciudadanos frente a las estafas digitales, la suplantación de identidad y otros delitos cometidos a través de internet. El documento se encuentra en su etapa de revisión final, luego de nueve meses de trabajo conjunto con seis instituciones hondureñas coordinadas por la Cancillería, según informó la representación de la Unión Europea en el marco de la cumbre anual del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PACCTO), celebrada en Santo Domingo. Con esta iniciativa, Honduras se convertirá en el primer país de América Central y el tercero de América Latina en disponer de un plan nacional estratégico dedicado específicamente a combatir el ciberdelito y reforzar la seguridad de la población en los entornos digitales.

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La revisión del documento se realizó durante una reunión con el director de Modernización, Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Secretaría de Seguridad y el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, con la participación de la magistrada española Blanca Sánchez-Blanco y el administrador de EL PACCTO 2.0, Mariano Guillén-Oquendo.

Ciberdelitos se cuadruplicaron en cinco años

Uno de los principales motivos para impulsar esta estrategia es el incremento de los delitos informáticos en el país, ya que los casos registrados pasaron de 201 en 2021 a 828 en 2025, lo que representa un aumento de más de cuatro veces en ese período. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante este panorama, el plan pretende reforzar la protección de las familias, los niños, los adolescentes y las empresas frente a amenazas como el fraude en línea, la suplantación de identidad, las falsas ofertas laborales, el denominado SIM swapping y las estafas relacionadas con supuestos servicios de asistencia técnica en plataformas como WhatsApp. La estrategia también contempla medidas específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos en internet, entre ellas la propuesta de tipificar el grooming como delito autónomo y sancionar conductas relacionadas con material de abuso sexual infantil generado mediante inteligencia artificial, incluidos los denominados deepfakes, así como su consumo por transmisión en directo o streaming.

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Asimismo, se prevé incorporar contenidos de prevención en los centros educativos para promover el uso seguro de las plataformas digitales y fortalecer los conocimientos de los menores sobre los riesgos que pueden enfrentar en línea.

Atención a las víctimas y fortalecimiento de la investigación

Otro de los componentes del plan está relacionado con la atención a las personas afectadas por delitos informáticos, mediante la creación de canales de denuncia accesibles y confidenciales, asistencia jurídica y psicológica, además de mecanismos para agilizar la retirada de contenidos ilícitos. La propuesta también contempla establecer un protocolo de primera respuesta en las oficinas de atención ciudadana de la Policía Nacional, conocidas como ODAC, con el propósito de mejorar la recepción de denuncias y la asistencia inicial a las víctimas.

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En materia de investigación, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de la Policía y las instituciones de justicia mediante programas de formación especializada en ciberdelito, el desarrollo de laboratorios forenses con estándares internacionales y la obtención de pruebas digitales que puedan ser presentadas válidamente ante los tribunales. De igual manera, se plantea habilitar un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para facilitar la cooperación internacional en investigaciones urgentes relacionadas con delitos que trascienden las fronteras nacionales.

Protección de datos y cooperación internacional

El plan también busca generar mayor confianza en el uso de pagos electrónicos, el comercio en línea y los servicios públicos digitales, al tiempo que promueve garantías para los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ese sentido, establece que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deberán contar con control judicial previo y plantea impulsar la aprobación de una Ley de Protección de Datos Personales. La asistencia técnica cuenta con el respaldo de EL PACCTO 2.0, un programa de cooperación de la Unión Europea orientado a combatir el crimen transnacional organizado, y permitirá fortalecer los vínculos de Honduras con organismos y redes especializadas, entre ellas Europol y CiberRed.

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