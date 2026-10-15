Manuel Zelaya regresa a Honduras luego de recibir el alta médica en México

San Pedro Sula, Honduras.- El expresidente hondureño y coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, regresó este jueves 15 de octubre al país luego de permanecer en México, donde recibía atención médica especializada por una afección cardíaca. El exmandatario arribó al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, después de que su médico autorizara el alta, al considerar que podía continuar con el tratamiento desde su domicilio en Honduras. “Ayer me dieron de alta, siempre bajo supervisión de los médicos. Yo estoy enfermo, no vengo curado, vengo a un tratamiento, solo que no es tan agresivo, es leve, entonces puedo hacerlo en país, dura casi dos años el tratamiento”, explicó Zelaya.

La salud del también coordinador general de Libre había generado preocupación en distintos sectores políticos y entre sus seguidores, luego de que a inicios de septiembre fuera sometido a una intervención quirúrgica de emergencia en Honduras debido a una acumulación de líquido alrededor del corazón. Posteriormente, el 7 de septiembre, Zelaya viajó a México para continuar con estudios médicos especializados y determinar las causas de la afección que había presentado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su permanencia en territorio mexicano, dirigentes y allegados al exmandatario compartieron información sobre su evolución, aunque los detalles específicos de su diagnóstico y tratamiento se mantuvieron limitados.

El pasado 11 de octubre, la subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, informó que Zelaya se encontraba estable mientras continuaba con su tratamiento médico, luego de visitarlo en México.

Expectativa por su regreso a la actividad política

Además de confirmar su regreso, Zelaya anunció que volverá a participar en las actividades del partido Libertad y Refundación (Libre), aunque deberá continuar bajo vigilancia médica. “En lo que compete, voy a retomar mis actividades en el Partido Libre, pero también está Rixi Moncada que ha cumplido muy bien su papel como subcoordinadora”, expresó al ser consultado sobre su participación en la organización política.