Revisarán 1,800 expedientes de privados de libertad en el centro penitenciario "La Tolva"

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene bajo revisión 1,800 expedientes de personas privadas de libertad para determinar su situación jurídica, condiciones de salud y la posibilidad que algunos casos avancen hacia una eventual salida de los centros penitenciarios. El magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, informó que el equipo inició la planificación de un enrolamiento en el centro penitenciario "La Tolva", ubicado en Morocelí, El Paraíso, considerado un establecimiento de máxima seguridad. "La revisión se plantea detectar la situación jurídica de los privados de libertad que se encuentran en el centro penitenciario, para conocer el número de prisiones preventivas, y quienes tienen procesos de pre liberación", apuntó el funcionario. Díaz declaró que las evaluaciones buscan establecer qué casos cumplen las condiciones para avanzar dentro de los procedimientos legales correspondientes, no obstante, la revisión de los expedientes no implica una liberación automática, ya que las autoridades competentes deben valorar cada solicitud.

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La titular de la Defensa Pública del Poder Judicial, Fanny Salinas, explicó a EL HERALDO que, hasta septiembre de 2026 se registran 13 enrolamientos en centros penales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, detalló que las jornadas de revisión de expedientes en el Centro Penal de Morocelí se programaron del 12 al 16 de octubre. Durante estas jornadas, el personal encargado examinará la información jurídica de las personas privadas de libertad para identificar su situación procesal y determinar cuáles casos requieren seguimiento. El proceso también permite revisar las condiciones en las que los internos cumplen sus condenas y establecer si existen circunstancias que ameriten analizar una posible salida del centro penitenciario, conforme a los requisitos legales.

Enfermedades y requisitos legales