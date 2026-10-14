Dan baja deshonrosa a Juan Carlos Osorto, exdirector de Támara investigado por desfalco

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/reportajes/desfalco-millonario-economatos-tamara-fallido-sistema-tarjetas-EI30927254" target="_blank">De acuerdo a la investigación periodística</a>, se implementaron tarjetas de compra denominaciones de 20, 100, 200 y 500 lempiras firmadas y selladas por la administración penitenciaria. Estas eran adquiridas por los familiares de los privados de libertad para la compra de artículos de higiene, alimentos y otros productos autorizados.No obstante, en el pasado mes de abril se detectaron irregularidades al notar que se reportaban mayores cantidades de tarjetas circulando, pero sin respaldo de dinero en efectivo."Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, la gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y Osorto le vendía las tarjetas que él había impreso, no de las autorizadas, para quedarse con el dinero", indicó una fuente ligada al caso.