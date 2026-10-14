Dan baja deshonrosa a Juan Carlos Osorto, exdirector de Támara investigado por desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas (FF AA) informaron que dieron de baja deshonrosa al coronel Juan Carlos Osorto Castillo, exdirector de la Penitenciaría Nacional de Támara investigado por el desfalco de 8 millones de lempiras de los economatos del centro penitenciario. La decisión fue confirmada por el director de comunicaciones estratégica de la institución castrense, Héctor Fajardo, quien indicó que Osorto forma parte de 125 elementos de las FF AA que fueron dados de baja deshonrosa por faltas graves. "A él se le aplicó una investigación administrativa de un tribunal de honor, y el tribunal de honor recomendó la separación deshonrosa del servicio de este oficial superior", explicó.

El pasado 9 de junio, el coronel Osorto fue separado de sus funciones como parte de las indagaciones de las FF AA luego de que una investigación de La Prensa Premium revelara la desaparición de más de 8 millones de lempiras de los economatos, un sistema parecido a una pulpería que fue utilizado para evitar la circulación de dinero en efectivo en el centro penal.

Sobre los economatos

De acuerdo a la investigación periodística, se implementaron tarjetas de compra denominaciones de 20, 100, 200 y 500 lempiras firmadas y selladas por la administración penitenciaria. Estas eran adquiridas por los familiares de los privados de libertad para la compra de artículos de higiene, alimentos y otros productos autorizados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, en el pasado mes de abril se detectaron irregularidades al notar que se reportaban mayores cantidades de tarjetas circulando, pero sin respaldo de dinero en efectivo. "Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, la gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y Osorto le vendía las tarjetas que él había impreso, no de las autorizadas, para quedarse con el dinero", indicó una fuente ligada al caso.