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Dan baja deshonrosa a Juan Carlos Osorto, exdirector de Támara investigado por desfalco

Las FF AA dieron baja deshonrosa a Juan Carlos Osorto, quien es investigado por el desfalco de L8 millones en los economatos de la cárcel de Támara

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 11:16
Dan baja deshonrosa a Juan Carlos Osorto, exdirector de Támara investigado por desfalco

Según explicó el portavoz de las FF AA, Héctor Fajardo, un tribunal de honor sugirió darle la baja deshonrosa al coronel Juan Carlos Osorto Castillo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas (FF AA) informaron que dieron de baja deshonrosa al coronel Juan Carlos Osorto Castillo, exdirector de la Penitenciaría Nacional de Támara investigado por el desfalco de 8 millones de lempiras de los economatos del centro penitenciario.

La decisión fue confirmada por el director de comunicaciones estratégica de la institución castrense, Héctor Fajardo, quien indicó que Osorto forma parte de 125 elementos de las FF AA que fueron dados de baja deshonrosa por faltas graves.

"A él se le aplicó una investigación administrativa de un tribunal de honor, y el tribunal de honor recomendó la separación deshonrosa del servicio de este oficial superior", explicó.

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El pasado 9 de junio, el coronel Osorto fue separado de sus funciones como parte de las indagaciones de las FF AA luego de que una investigación de La Prensa Premium revelara la desaparición de más de 8 millones de lempiras de los economatos, un sistema parecido a una pulpería que fue utilizado para evitar la circulación de dinero en efectivo en el centro penal.

Sobre los economatos

De acuerdo a la investigación periodística, se implementaron tarjetas de compra denominaciones de 20, 100, 200 y 500 lempiras firmadas y selladas por la administración penitenciaria. Estas eran adquiridas por los familiares de los privados de libertad para la compra de artículos de higiene, alimentos y otros productos autorizados.

No obstante, en el pasado mes de abril se detectaron irregularidades al notar que se reportaban mayores cantidades de tarjetas circulando, pero sin respaldo de dinero en efectivo.

"Fue Osorto el que ordenó imprimir tarjetas adicionales a las autorizadas oficialmente, la gente llegaba a comprar tarjetas para sus familiares y Osorto le vendía las tarjetas que él había impreso, no de las autorizadas, para quedarse con el dinero", indicó una fuente ligada al caso.

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Esta situación quedó al descubierto cuando se intentó convertir en efectivo los fondos que respaldaban las tarjetas utilizadas en el economato para adquirir nueva mercadería.

Según fuentes oficiales consultadas por el equipo periodístico, el dinero no estaba disponible debido a que habría sido retirado por el entonces director del centro penitenciario.

“Lo otro que también ocurría es que los familiares le compraban una tarjeta, quizás de 200 lempiras para el interno, pero lo que le entregaban los militares era una de 100. Nunca se los daban completos porque se quedaban con una especie de comisión", mencionó la fuente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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