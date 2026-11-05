Embajada de EE UU felicita a Mauricio Dubón por ganar su tercer Guante de Oro

Tegucigalpa, Honduras.- Estados Unidos felicitó al beisbolista hondureño Mauricio Dubón por su tercer Guante de Oro ganado en las Grandes Ligas de ese país, en esta ocasión con los Bravos de Atlanta. "¡Haciendo historia en las Grandes Ligas! Felicitaciones a Mauricio Dubón tras ganar su tercer Guante de Oro en la @MLB. Su dedicación refleja la cultura del esfuerzo y la excelencia que define al deporte en Estados Unidos, siendo un motivo de gran orgullo e inspiración para todo el pueblo de Honduras", indicó la embajada estadounidense en Tegucigalpa, en un mensaje en la red social X. Este año, con los Bravos, Dubón fue elegido como el mejor jugador 'utility' y se convirtió en el primero en ganar el Guante de Oro en las Ligas Americana y Nacional de Estados Unidos, país al que viajó cuando tenía quince años. Dubón, quizá el mejor beisbolista que ha tenido Honduras, ganó sus primeros dos Guantes de Oro en 2023 y 2025, en la Liga Americana, cuando jugaba con los Astros de Houston. El pasado domingo, el deportista hondureño, de 32 años, se agenció el tercer Guante de Oro, esta vez en la Liga Nacional. En un mensaje en video, adjunto al de la Embajada de EE.UU., dirigido a los "jóvenes peloteros de Honduras", Dubón les dijo que él es un "catracho de corazón" y que quiere estar con ellos "en el terreno".

"Durante estas semanas, la Federación Hondureña de Béisbol reúne en un solo torneo a lo mejor el béisbol juvenil catracho, cada lanzamiento y cada carrera nos recuerda por qué amamos este deporte, yo sé cómo se sienten", enfatizó. Además, recordó sus años de niño en los campos de Chula Vista y La Tara, en el norte de Honduras, de donde es originario, y sus sueños "con llegar a Grandes Ligas". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "A los 15 años llegó la oportunidad de jugar béisbol en Estados Unidos y tuve que adaptarme a un nuevo país y seguir trabajando por mi sueño. No fue fácil, yo mismo aprendí que el talento no va, regresé a Honduras a entrenar duro y cuando regresé a Estados Unidos era otro jugador", expresó Dubón.

¡Haciendo historia en las Grandes Ligas ⚾🏆! Felicitaciones a Mauricio Dubón tras ganar su tercer Guante de Oro en la @MLB Su dedicación refleja la cultura del esfuerzo y la excelencia que define al deporte en 🇺🇸, siendo un motivo de gran orgullo e inspiración para todo el pueblo de 🇭🇳. #MLB #ExcelenciaDeportiva #GuanteDeOro — U.S. Embassy Tegucigalpa (@usembassyhn) November 4, 2026

También expresó que ese esfuerzo le llevó hasta las Grandes Ligas y ganar "junto a mi equipo (Houston Astros) una serie mundial y dos Guantes de oro en el 2023 y en el 2025". "Ese camino me enseñó que el béisbol guarda los mismos valores sobre los que Estados Unidos construyó su independencia hace 250 años. La libertad es soñar en grande, con visión, con esfuerzo, se llega lejos. Mucha suerte a todos y a jugar", agregó.