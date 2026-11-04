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Hondureño Kervin Arriaga se luce y bronca; Real Madrid doma al AEK y MVP del juego en Champions

Las mejores postales que dejó el triunfo del Real Madrid ante AEK de Kervin Arriaga

  • Actualizado: 04 de noviembre de 2026 a las 14:01
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Kervin Arriaga deslumbra y enfurece contra árbitro. Gesto de Mbappé y récord de Bellingham en el triunfo de Real Madrid ante AEK Atenas en Champions League.

 Fotos: Cortesía.
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El Real Madrid visitó este miércoles al AEK de Atenas en el compromiso correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League. Antes del pitazo inicial, Kylian Mbappé protagonizó un momento especial al fotografiarse con Marios Iliopoulos, propietario del equipo griego.
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El entrenador José Mourinho apostó por algunas modificaciones en su alineación titular. Vinicius regresó a la convocatoria, mientras que Militao volvió a tener actividad después de recuperarse de su lesión. Dumfries, Camavinga y Bernardo Silva también aparecieron entre las novedades.
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En el equipo local, el hondureño Kervin Arriaga recibió la confianza para comenzar desde el inicio en el mediocampo. El catracho no había tenido participación durante el fin de semana en la derrota frente al Panathinaikos y esta vez tuvo la responsabilidad de disputar el control de la zona central ante figuras como Bellingham y Camavinga.
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En la previa del partido se guardó un minuto de silencio tras la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.
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El encuentro arrancó con mucha intensidad y fue el AEK el encargado de golpear primero. Al minuto 12, Aboubakary Koita sorprendió al conjunto español con un potente remate que dejó sin opciones al guardameta Thibaut Courtois.
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Koita realizó una épica celebración con el hondureño Kervin Arriaga tras el primer gol del encuentro.

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El Real Madrid encontró la igualdad al minuto 32 gracias a una genialidad de Jude Bellingham. El mediocampista inglés definió de tacón después de recibir un centro de Cucurella y estableció el 1-1 en el marcador.
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Dos minutos después del empate, Arriaga recibió la primera tarjeta amarilla del partido tras cometer una falta sobre Bellingham. El árbitro italiano Maurizio Mariani estaba cerca de la acción y no dudó en sancionar al futbolista hondureño.
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El mediocampista catracho mostró su inconformidad con la decisión arbitral, pues consideraba que la infracción no era suficiente para recibir una amonestación. Su molestia fue evidente después de observar la tarjeta.
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Con esa advertencia sobre sus hombros, Arriaga tuvo que manejar con cuidado sus intervenciones durante el resto del compromiso. Desde el banquillo, su entrenador también le pidió tranquilidad para evitar una segunda amonestación.
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El partido también tuvo un ingrediente especial para Luka Jovic, quien se reencontró con algunos de sus antiguos compañeros del Real Madrid. El delantero serbio, que defendió anteriormente la camiseta blanca, protagonizó varios duelos durante el encuentro, incluido uno frente a Militao.
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Arriaga mantuvo su intensidad en el mediocampo y no solamente se encargó de disputar los balones divididos, sino que también colaboró en labores defensivas cuando el conjunto español adelantaba sus líneas en busca de la remontada.
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En la segunda parte, el AEK volvió a tomar la delantera. Stravo Pilo apareció al minuto 75 para marcar el segundo tanto de los griegos y devolver la ilusión a los aficionados que llenaron las graderías.
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Sin embargo, la reacción del Real Madrid fue inmediata. Apenas tres minutos después, Kylian Mbappé se encargó de establecer nuevamente la igualdad y mantener con vida al conjunto visitante.
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Por su parte, Jude Bellingham consiguió una marca histórica durante el compromiso al convertirse en el futbolista más joven en alcanzar los 60 partidos disputados en la Champions League. El inglés consiguió el registro con 23 años y 128 días, superando la marca que pertenecía al exportero Iker Casillas, quien lo había logrado con 23 años y 167 días.
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Cuando el empate parecía definitivo, apareció Fede Valverde para completar la remontada madridista. El uruguayo, que había ingresado de cambio por Yan Diomande, marcó al minuto 92 y sentenció el triunfo del equipo español en territorio griego.
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Kervin Arriaga disputó los 90 minutos y terminó el encuentro con una derrota dolorosa para el AEK. El conjunto ateniense sufrió su tercer revés en la competición y cayó hasta la posición 30 de la clasificación, con apenas tres puntos.
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El Real Madrid, en cambio, continúa sin conocer la derrota y se mantiene en la parte más alta de la tabla. El conjunto blanco comparte el liderato con el PSG, ambos con 12 unidades, mientras que el Barcelona ocupa la tercera posición con nueve puntos.
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Jude Bellingham recibió el reconocimiento a jugador del partido tras el AEK vs Real Madrid.
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Así celebraron Yan Diomandé y Mbappé el triunfo en la cuarta jornada de Champions League.
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