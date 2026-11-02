Mauricio Dubón rompe el silencio: confesión y revela el secreto detrás de sus tres Guantes de Oro

Después de conseguir este prestigioso reconocimiento en 2023 y 2025 con los Astros de Houston , Dubón volvió a destacar por su capacidad defensiva, esta vez en la Liga Nacional, para seguir agrandando su legado en el béisbol estadounidense.

Atlanta, Estados Undidos.- El hondureño Mauricio Dubón sigue haciendo historia en las Grandes Ligas . El pelotero sampedrano conquistó su tercer Guante de Oro , luego de ser reconocido como el mejor jugador utility defensivo de la Liga Nacional durante la temporada 2026, vistiendo la camiseta de los Bravos de Atlanta.

El nuevo premio tiene un significado especial para su carrera, ya que se convirtió en el primer jugador en ganar el Guante de Oro como utility en ambas ligas de las Grandes Ligas y en temporadas consecutivas, tras conseguirlo en 2025 y 2026.

Tras recibir el reconocimiento, Dubón habló con ESPN y explicó por qué es tan importante mantener buenos fundamentos defensivos, especialmente cuando se tiene la responsabilidad de jugar en diferentes posiciones.

"Creo que se debe a la cantidad de posiciones que puedo jugar. Tienes que aprender a desempeñarte en cada una de ellas. A veces puedes hacer jugadas espectaculares, pero en otras ocasiones simplemente tienes que hacer las jugadas sencillas. Considero que tener buenas bases defensivas me ayuda a jugar en esas siete posiciones", expresó.

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El hondureño también contó una de las anécdotas que marcaron su carrera y cómo su versatilidad terminó convirtiéndose en una de sus principales fortalezas dentro del equipo.

"Es algo muy bonito, no voy a mentir. Es curioso porque hubo una ocasión en la que iba a jugar como campocorto, pero aproximadamente media hora antes del partido le pasó algo a Michael Harris y Walt Weiss se acercó a mí para decirme que iba a jugar en el jardín central. Yo le respondí que me gustaba la idea y que no se preocupara", recordó.

Dubón también explicó que su llegada al béisbol estadounidense fue determinante para abrirse camino profesionalmente, luego de que en Latinoamérica no encontrara las oportunidades que esperaba.

"Creo que ese día cambió mi vida por completo. Pasé de ser un jugador al que no veían con suficiente potencial en Latinoamérica, por lo que tuve que ir a Estados Unidos para demostrar mi capacidad con números. Un cazatalentos me descubrió y llegué a Capital Christian High School", relató.

El pelotero catracho reveló que su camino para convertirse en un jugador capaz de desempeñarse en siete posiciones comenzó en 2020, cuando necesitaba encontrar un lugar en el terreno de juego.

"Necesitaba jugar, pero no encontraba un lugar en el campo. Recuerdo que me preguntaba cómo podía hacer para tener participación. Me preguntaron si podía jugar en el jardín central y respondí: 'Denme dos días y veré cómo lo hago'", contó.