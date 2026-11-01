Mauricio Dubón hace historia: conquista tercer Guante de Oro y logra hazaña sin precedentes en MLB

Atlanta, Estados Unidos.- El béisbol hondureño celebra un nuevo logro histórico. Mauricio Dubón conquistó su tercer Guante de Oro de las Grandes Ligas, luego de ser reconocido como el mejor jugador utility defensivo de la Liga Nacional durante la temporada 2026, vistiendo la camiseta de los Bravos de Atlanta.
El pelotero sampedrano continúa agrandando su legado en el béisbol estadounidense. Después de ganar este prestigioso reconocimiento en 2023 y 2025 con los Astros de Houston, Dubón volvió a destacar por su capacidad defensiva, esta vez en la Liga Nacional.
Este nuevo reconocimiento tiene un significado especial para su carrera, ya que se convierte en el primer jugador en conquistar el Guante de Oro como utility en ambas ligas de las Grandes Ligas y en temporadas consecutivas, tras conseguirlo en 2025 y 2026.
Dubón tuvo una destacada campaña con Atlanta, equipo al que llegó después de su etapa con Houston. Durante la temporada regular disputó 153 partidos, registró un promedio de bateo de .276, conectó 158 imparables, 12 cuadrangulares e impulsó 73 carreras.
Una de sus principales virtudes fue nuevamente la versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones del terreno de juego. El hondureño tuvo participación en cinco posiciones: campocorto, jardín izquierdo, jardín central, tercera base y segunda base.
Su mayor actividad defensiva estuvo repartida entre el campocorto y el jardín izquierdo, aunque también respondió cuando el equipo necesitó sus servicios en otras zonas del diamante.
En las métricas defensivas también dejó buenos registros. De acuerdo con los datos publicados por MLB, Dubón se ubicó en el percentil 91 de outs por encima del promedio, una estadística que reconoce su capacidad para realizar jugadas defensivas.
Para conquistar su tercer premio, el catracho superó en la categoría utility de la Liga Nacional a Jared Triolo, de los Piratas de Pittsburgh, e Ildemaro Vargas, de los Diamondbacks de Arizona.
El Guante de Oro es uno de los reconocimientos individuales más importantes del béisbol profesional y premia a los jugadores que sobresalen por su desempeño defensivo durante la temporada.
La actualidad del hondureño
Mauricio Dubón atraviesa un momento de incertidumbre respecto a su futuro profesional, ya que actualmente se encuentra sin contrato. El hondureño deberá definir cuál será su próximo destino en las Grandes Ligas.
Los equipos que han sido vinculados con Mauricio Dubón de cara a la temporada 2027 son los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto. También aparecen los Bravos de Atlanta, que tienen interés en mantener al hondureño.
Sin embargo, hay que diferenciar entre interés reportado y negociaciones confirmadas: hasta ahora no se ha anunciado un acuerdo con ninguna franquicia.
Además, un análisis de CBS Sports tambipen coloca a los Tigres de Detroit entre los posibles destinos para Dubón, junto a Toronto y Atlanta.