Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Motagua con golpe a Marathón y Olimpia líder

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este domingo con el triunfo de Motagua por 2-0 sobre Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés. El equipo dirigido por Javier López se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Denis Meléndez.

La actividad del sábado había dejado la goleada de Olimpia 3-0 sobre CD Choloma como visitante, mientras que Real España derrotó 3-1 al Juticalpa FC en el estadio Olímpico. Por su parte, Lobos UPNFM protagonizó un emocionante encuentro al vencer 4-3 al Génesis FC. El viernes, CD Estrella Roja se impuso 3-1 al Independiente de Siguatepeque.