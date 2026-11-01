Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Motagua con golpe a Marathón y Olimpia líder

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continuó este domingo con el triunfo de Motagua por 2-0 sobre Marathón en el estadio Nacional Chelato Uclés. El equipo dirigido por Javier López se llevó los tres puntos gracias a un doblete de Denis Meléndez.
La actividad del sábado había dejado la goleada de Olimpia 3-0 sobre CD Choloma como visitante, mientras que Real España derrotó 3-1 al Juticalpa FC en el estadio Olímpico. Por su parte, Lobos UPNFM protagonizó un emocionante encuentro al vencer 4-3 al Génesis FC. El viernes, CD Estrella Roja se impuso 3-1 al Independiente de Siguatepeque.
Con estos resultados, Olimpia se mantiene como líder del campeonato con 29 puntos, seguido por Real España con 27. Motagua escaló al tercer puesto con 25 unidades, desplazando a Marathón, que se quedó en la cuarta posición con 22 puntos.
En el quinto lugar aparece CD Estrella Roja con 16 unidades, seguido por Lobos UPNFM con 15. Olancho FC y CD Choloma tienen 13 puntos cada uno, mientras que Génesis FC e Independiente de Siguatepeque acumulan 11 unidades. Platense suma ocho puntos y Juticalpa FC cierra la clasificación con seis.
La jornada todavía tiene pendiente el encuentro entre Olancho FC y Platense, que se disputará este domingo y podría modificar las posiciones de ambos equipos.
Tabla de posiciones Liga Nacional
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.