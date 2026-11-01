Dereck Moncada enciende alarmas en la Selección de Honduras tras salir lesionado con Lugano

Lugano, Suiza.- El delantero hondureño Dereck Moncada enciende las alarmas en la Selección Nacional de Honduras luego de abandonar por lesión el partido que disputaba este domingo el Lugano FC frente al Basilea, correspondiente a la Superliga de Suiza. El joven atacante comenzó el encuentro como titular y tenía la oportunidad de disputar un compromiso importante del fútbol suizo. Sin embargo, su participación terminó antes de lo esperado, ya que tuvo que salir de cambio al minuto 22 de la primera parte. En su lugar ingresó Beckham Castro.

La salida prematura del futbolista catracho genera preocupación, especialmente por la importancia que ha ganado en el equipo suizo y en el proceso de la Selección de Honduras. Por su parte, el Lugano está consiguiendo una importante victoria de 2-1 ante el Basilea, con anotaciones de Daniel Dos Santos y Yanis Cimignani. Ahora se espera que el club suizo brinde información sobre el estado físico de Moncada y determine el alcance de la molestia que lo obligó a abandonar el terreno de juego. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse