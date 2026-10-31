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Así votó periodista hondureño en el Balón de Oro; dejó a Harry Kane fuera del top 5

France Football reveló cómo votaron los periodistas que participaron en el Balón de Oro. El de Honduras sorprendió con la posición que le dio a Harry Kane

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 14:26
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La revista France Football reveló cómo votaron los 100 periodistas que partiparon en el Balón de Oro. El de Honduras, Francisco Rivas, sorprendió con la posición que le dio a Harry Kane, quien terminó como el ganador.

Foto: El Heraldo
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El periodista hondureño que votó es Francisco Rivas, quien también es estadígrafo reconocido. Él representa a Honduras en la elección del Balón de Oro desde hace más de 10 años.

Foto: Cortesía redes
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Rivas puso a Lamine Yamal como el #1 en el Balón de Oro, jugador español que finalmente terminó tercero.

Foto: EFE
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En segundo lugar, el periodista de Honduras puso al español Rodri. El futbolista del FC Barcelona finalmente terminó en cuarto lugar.

Foto: Cortesía redes
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Francisco Rivas eligió a Kylian Mbappé como el tercero. Mbappé finalmente quedó segundo y perdió el Balón de Oro por tan solo 28 puntos de diferencia.

Foto: EFE
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El periodista catracho votó por Lionel Messi como el cuarto mejor; Messi finalmente terminó quinto.

Foto: EFE
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En quinto puesto el comunicador catracho eligió al español Fabián Ruiz, jugador del PSG de Francia.

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De manera sorprendente para muchos, el periodista hondureño decidió colocar a Harry Kane, ganador del Balón de Oro, en sexto lugar.

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En séptimo puesto optó por colocar al noruego Erling Haaland, futbolista del Manchester City.

Foto: EFE
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En octavo lugar el comunicador de Honduras colocó al francés Ousmane Dembélé, pieza del PSG de Francia.

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En noveno puesto optó por colocar al francés Michael Olise, jugador del Bayern Munich.

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Finalmente el periodista hondureño colocó a Jude Bellingham como el décimo puesto. El jugador del Real Madrid en las votaciones quedó en el peldaño 11.

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