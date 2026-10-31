Así votó periodista hondureño en el Balón de Oro; dejó a Harry Kane fuera del top 5

La revista France Football reveló cómo votaron los 100 periodistas que partiparon en el Balón de Oro. El de Honduras, Francisco Rivas, sorprendió con la posición que le dio a Harry Kane, quien terminó como el ganador.
El periodista hondureño que votó es Francisco Rivas, quien también es estadígrafo reconocido. Él representa a Honduras en la elección del Balón de Oro desde hace más de 10 años.
Rivas puso a Lamine Yamal como el #1 en el Balón de Oro, jugador español que finalmente terminó tercero.
En segundo lugar, el periodista de Honduras puso al español Rodri. El futbolista del FC Barcelona finalmente terminó en cuarto lugar.
Francisco Rivas eligió a Kylian Mbappé como el tercero. Mbappé finalmente quedó segundo y perdió el Balón de Oro por tan solo 28 puntos de diferencia.
El periodista catracho votó por Lionel Messi como el cuarto mejor; Messi finalmente terminó quinto.
En quinto puesto el comunicador catracho eligió al español Fabián Ruiz, jugador del PSG de Francia.
De manera sorprendente para muchos, el periodista hondureño decidió colocar a Harry Kane, ganador del Balón de Oro, en sexto lugar.
En séptimo puesto optó por colocar al noruego Erling Haaland, futbolista del Manchester City.
En octavo lugar el comunicador de Honduras colocó al francés Ousmane Dembélé, pieza del PSG de Francia.
En noveno puesto optó por colocar al francés Michael Olise, jugador del Bayern Munich.
Finalmente el periodista hondureño colocó a Jude Bellingham como el décimo puesto. El jugador del Real Madrid en las votaciones quedó en el peldaño 11.