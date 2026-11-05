Salvadoreña murió tras ser atacada mientras hacía ejercicio en un sendero de Brooklyn

Una llamada a su padre y una búsqueda desesperada marcaron las últimas horas de Katie Suárez, una joven de 28 años y origen salvadoreño que murió tras ser apuñalada mientras corría por un sendero de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.
El ataque ocurrió la noche del viernes 30 de octubre en un tramo de Shore Parkway, en el sector de Bath Beach, cerca de Bay 17th Street y la autopista Belt Parkway. La joven fue localizada inconsciente por su propio padre, quien salió a buscarla después de notar que no había llegado al punto donde habían acordado encontrarse.
De acuerdo con la información del caso, Katie había terminado su jornada laboral y decidió salir a correr, como parte de su rutina de ejercicio. Antes de comenzar, se había reunido con sus padres cerca de un restaurante y posteriormente se cambió de ropa para iniciar su recorrido.
Al transcurrir varios minutos sin tener noticias de ella, su padre se dirigió al sendero y la encontró debajo de un árbol, con heridas graves en el cuello provocadas por un objeto cortante.
La joven fue trasladada de emergencia al NYU Langone Hospital-Brooklyn, donde permaneció hospitalizada y con soporte vital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció la noche del lunes 2 de noviembre, tres días después de la agresión.
Las autoridades de Nueva York mantienen abierta la investigación para establecer quién atacó a la joven y cuáles fueron las circunstancias del crimen.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de una agresión al azar, debido a que, hasta ahora, no han encontrado indicios de que el responsable conociera a Katie o supiera que estaría en ese sendero.
Uno de los principales obstáculos para esclarecer el caso es que el tramo donde ocurrió el ataque no dispone de cámaras de vigilancia. Ante esta situación, los detectives buscan reconstruir los movimientos de personas y vehículos que circularon por los alrededores durante el momento de la agresión.
Como parte de las diligencias, la Policía identificó aproximadamente 1,700 vehículos que transitaron por la autopista Belt Parkway entre las 7:56 y las 8:12 de la noche del viernes. Los investigadores intentan determinar si alguno de ellos tenía cámaras de tablero que pudieran haber registrado imágenes relevantes.
Además, los equipos policiales han recurrido a drones para inspeccionar el área y continúan buscando evidencias. También intentan conseguir grabaciones de una carreta de comida que permanecía estacionada cerca del lugar donde fue encontrada la víctima.
En medio del dolor por la muerte de la joven, su madre confirmó que Katie era donante de órganos, por lo que su decisión permitirá brindar una oportunidad de vida a otras personas que necesitan un trasplante.
Por su parte, las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de 10,000 dólares a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar al responsable del ataque.