Cossette López: "La desinformación también puede venir de gobiernos que buscan interferir en procesos electorales"

Washington, Estados Unidos.- La embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cossette López-Osorio, cuestionó en las últimas horas que se pretenda atribuir la desinformación y la manipulación de contenidos únicamente a gobiernos extranjeros o a las grandes empresas tecnológicas, como lo planteó el gobierno del reelecto presidente Luiz Inacio Lula da Silva, durante la más reciente sesión del Consejo Permanente.
Su intervención respondió a un documento presentado por el gobierno de Brasil, sobre la necesidad de combatir la interferencia extranjera en la información.
Durante su discurso, López-Osorio advirtió que los propios gobiernos también pueden generar, difundir o patrocinar desinformación, así como utilizar su poder para atacar a las autoridades electorales e interferir en los procesos democráticos.
Además, defendió que la soberanía cognitiva pertenece también a los ciudadanos, quienes deben tener acceso a la verdad y libertad para formar sus propias opiniones.
"Cuando hablamos de procesos electorales, de intromisión, de interferencia, de falta de acceso a la verdad, ¿se trata solamente de desinformación con intervención extranjera? Basada en múltiples fenómenos recientes en el ámbito electoral de varios países aquí representados, me parece pertinente hablar de la soberanía cognitiva sobre la cual antes hablaron en las disertaciones y decirles que me parece que la misma radica no en los estados únicamente, sino en los ciudadanos", dijo López-Osorio en su intervención.
La diplomática también hizo referencia a los riesgos que representan las restricciones a la libertad de expresión y recordó su propia experiencia en Honduras, donde en 2025 enfrentó señalamientos judiciales después de denunciar supuestas intenciones del gobierno de Xiomara Castro de suspender las elecciones presidenciales.
En el caso de Brasil, durante el gobierno de Lula da Silva, el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para la libre circulación de ideas debido a la manipulación de contenidos.
Algo que se ha demostrado no solamente en la última arremetida ordenada por el Ejecutivo izquierdista contra la oposición después de las elecciones, sino también en hitos recientes ocurridos en el país sudamericano, en donde incluso llegó a instrumentalizarse la Justicia para ordenar la suspensión de la red social X en su territorio.
La embajadora de Honduras ante la OEA concluyó cuestionando a la asamblea ¿Qué pasa cuando la desinformación es creada, difundida y patrocinada por el mismo gobierno del país en cuestión? ¿Qué pasa cuando las autoridades electorales son abiertamente atacadas a través de las plataformas?