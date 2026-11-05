Cossette López: "La desinformación también puede venir de gobiernos que buscan interferir en procesos electorales"

Washington, Estados Unidos.- La embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cossette López-Osorio, cuestionó en las últimas horas que se pretenda atribuir la desinformación y la manipulación de contenidos únicamente a gobiernos extranjeros o a las grandes empresas tecnológicas, como lo planteó el gobierno del reelecto presidente Luiz Inacio Lula da Silva, durante la más reciente sesión del Consejo Permanente.

Su intervención respondió a un documento presentado por el gobierno de Brasil, sobre la necesidad de combatir la interferencia extranjera en la información.

Durante su discurso, López-Osorio advirtió que los propios gobiernos también pueden generar, difundir o patrocinar desinformación, así como utilizar su poder para atacar a las autoridades electorales e interferir en los procesos democráticos.

Además, defendió que la soberanía cognitiva pertenece también a los ciudadanos, quienes deben tener acceso a la verdad y libertad para formar sus propias opiniones.