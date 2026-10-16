Conatel abre nuevo proceso para asignar espectro radioeléctrico

Tegucigalpa, Honduras.-Después de 13 años, Honduras vuelve a abrir un proceso para la asignación de espectro radioeléctrico, dando un paso importante para fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de las telecomunicaciones en el país.
Para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el proceso representa la oportunidad de poner un recurso público al servicio de la población.
Una mejor disponibilidad de espectro permite que las redes puedan crecer, llegar a más lugares y atender cada vez mejor las necesidades de los hondureños.
Las bandas de 700 MHz y 1700/2100 MHz que forman parte del proceso, son utilizadas en distintos países de la región para ampliar la cobertura y capacidad de las redes móviles.
La banda de 700 MHz tiene, además, un especial valor para llevar conectividad a comunidades rurales y zonas donde todavía existen dificultades de acceso.
Las autoridades del ente regulador de las comunicaciones dieron a conocer que Honduras retoma así un camino, que otros países de la región han venido desarrollando durante los últimos años, entendiendo que la conectividad ya no es un lujo, sino una herramienta necesaria para estudiar, trabajar, emprender, acceder a servicios y generar nuevas oportunidades.
"El objetivo de Conatel es que la gestión de este recurso público tenga un resultado que pueda sentirse en la vida diaria de los hondureños: más personas conectadas, mejores servicios y mayores oportunidades para todos", dijo Fernando Anduray, comisionado presidente de la institución.
El proceso que llevan a cabo las autoridades del Concurso Público Multibanda Nacional CNT-CP002/2026, contempla la inscripción y venta de bases del 19 al 23 de octubre de 2026.
Las autoridades dieron a conocer que la información oficial estará disponible en los canales institucionales de Conatel.