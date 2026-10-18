Presidente Asfura viajará a Italia y a la Santa Sede en busca de inversión y cooperación

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura viajará la próxima semana a Italia y a la Santa Sede en una gira oficial en busca de atraer inversión y cooperación a Honduras. El itinerario fue detallado por la canciller, Mireya Agüero, quien acompañará al mandatario. "Quiero contarles qué buscamos con este viaje. Con Italia y la Santa Sede, compartimos historia, fe, valores. Pero una amistad, por antigua que sea, no se mantiene sola. Hay que estar presentes, conversar y encontrar maneras de trabajar juntos. Esto vale entre personas y también entre Estados", manifestó Agüero a través de un video.

La primera parada será el Palacio del Quirinal, en Roma, donde Asfura será recibido por su homólogo, Sergio Mattarella. Según la canciller, la delegación llega con la intención de dar un nuevo impulso a la relación bilateral y buscar "oportunidades que sirvan a los hondureños". La agenda también incluye un encuentro empresarial y reuniones con organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Vamos a poner sobre la mesa lo que Honduras necesita, pero también lo que Honduras tiene para ofrecer", resumió Agüero, argumentando que se pretende abrir las puertas a los productos nacionales, despertar interés en el país y crear oportunidades para la gente. La gira continuará en la Santa Sede, donde el mandatario hondureño se reunirá con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin. Además, está prevista la firma de un acuerdo entre Honduras y la Santa Sede, aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles del alcance del documento.