¿De qué hablaron Nasry Asfura y Abelardo De la Espriella en la toma de posesión en Colombia?

Tegucigalpa, Honduras.-En el marco de las actividades previas a la ceremonia de posesión presidencial 2026-2030 de la República de Colombia, el presidente Nasry Asfura, sostuvo un importante encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, en las instalaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali. Durante la reunión, ambos mandatarios dialogaron sobre temas de interés común orientados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, integración regional, comercio, inversión, educación y cooperación para el desarrollo, con el propósito de generar mayores oportunidades y bienestar para los pueblos de Honduras y Colombia.

El mandatario hondureño estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien destacó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos históricos entre ambas naciones. “Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan la relación bilateral, promuevan el intercambio comercial, la inversión, la educación y la cooperación técnica, consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Colombia”, expresó la canciller Agüero.

En el encuentro, el mandatario hondureño resaltó que Honduras y Colombia conmemoran este año 201 años de amistad, cooperación y relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1825, un legado histórico que continúa fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambos países. “Ha sido un honor sostener este primer encuentro con el presidente de la República de Colombia, Abelardo De la Espriella. Honduras y Colombia comparten más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro", dijo Asfura.