Diputada María Fernanda Sandres sufre atentado en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- La diputada del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Nacional, María Fernanda Sandres Umanzor, resultó ilesa tras sufrir un atentado este lunes 19 de octubre de 2026.

Según confirmó la propia parlamentaria, ella regresaba de entregar una ayuda de la comunidad de Laguna Verde, Azacualpa, Santa Bárbara, cuando fue atacada a disparos.

Horas antes del suceso, la diputada había compartido en sus redes sociales un video en el que se le veía emocionada, explicando que iba de camino hacia la comunidad en representación del gobierno del presidente Nasry Asfura y de su bancada, sin imaginar lo que iba a suceder.

En entrevista con el canal HCH, la parlamentaria explicó que fue atacada a disparos, pero que afortunadamente resultó ilesa. De igual forma, indicó que viajaba sola, por lo que no hay personas lesionadas.