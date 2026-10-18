Rafael Sarmiento lanza precandidatura presidencial en Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Olancho, Rafael Sarmiento, desafió al oficialismo y anunció su precandidatura presidencial dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Acompañado por varios dirigentes del partido, Sarmiento presentó su aspiración con un mensaje de renovación y autocrítica.

“Hoy comienza una nueva historia en Libre. La renovación se construye con autocrítica, unidad y puertas abiertas para todos. El primer paso ya está dado”, declaró Sarmiento.