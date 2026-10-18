Rafael Sarmiento lanza precandidatura presidencial en Libre

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado por Olancho, Rafael Sarmiento, desafió al oficialismo y anunció su precandidatura presidencial dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Acompañado por varios dirigentes del partido, Sarmiento presentó su aspiración con un mensaje de renovación y autocrítica.
“Hoy comienza una nueva historia en Libre. La renovación se construye con autocrítica, unidad y puertas abiertas para todos. El primer paso ya está dado”, declaró Sarmiento.
Según explicó ante medios locales, ha conversado con líderes nacionales del partido que coinciden en que Libre debe reconstruirse desde sus bases. Asimismo, aseguró contar con el respaldo de dirigentes de otras corrientes, además de líderes sociales.
Sarmiento describió su iniciativa como un movimiento dentro del propio partido, no contra él. Agregó que "lo importante es unificarlo y renovarlo".
"Creemos que en este momento es la única fuerza de oposición y es un partido grande, fuerte y con organización; tiene todas las posibilidades de estructurarse para pelear nuevamente la Presidencia de la República", manifestó Sarmiento.
Entre los motivos que lo impulsan a perfilarse como precandidato presidencial de su partido, planteó que el país merece un mejor futuro y que urge atender la demanda en salud, educación y seguridad. A su juicio, el actual gobierno "le está quedando a deber" al pueblo en esas áreas.