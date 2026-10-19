FF AA envía a disponibilidad a coronel que dirigió Támara por investigación de economatos

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras enviaron este lunes 19 de octubre a disponibilidad al coronel Karlthers Dermenegier Medina Rosales, exdirector de la Penitenciaría Nacional de Támara, mientras investigan un presunto desfalco de ocho millones de lempiras de los economatos del centro penitenciario. La medida fue confirmada por Héctor Fajardo, director de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas, quien explicó que la decisión busca evitar posibles interferencias en las diligencias relacionadas con el caso. “Es parte del proceso investigativo también, para que no afecte desde su posición, alguna injerencia o pueda tener alguna manipulación de la investigación porque son puestos de mando y de una u otra forma puede influir”, expresó el portavoz.

En este contexto, permanecer en disponibilidad significa que el oficial queda sin un cargo asignado dentro de la institución militar mientras se determina su situación, por lo que Medina Rosales continuará bajo esa condición hasta que concluya la investigación.

Antes de esta decisión, el coronel se desempeñaba como director de la Escuela Técnica del Ejército, puesto del que también fue separado tras las actuaciones relacionadas con el caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Investigación por faltante de millones en Támara

Las investigaciones administrativas comenzaron luego de que La Prensa Premium publicara en junio de 2026 un reportaje sobre la presunta desaparición de ocho millones de lempiras de los economatos de la cárcel de Támara.

Durante los cerca de cuatro meses en los que Medina Rosales estuvo al frente del centro penitenciario se implementó un sistema de tarjetas para que los familiares de las personas privadas de libertad adquirieran estos medios de pago, utilizados posteriormente para comprar productos dentro del recinto.

De acuerdo con información publicada por el medio, durante esa administración también se utilizaba una máquina contadora de dinero que presuntamente servía para contabilizar los ingresos obtenidos por la venta de las tarjetas. Posteriormente, Medina Rosales entregó la dirección del centro penitenciario al coronel Juan Carlos Osorto Castillo, quien también quedó bajo investigación por las irregularidades relacionadas con los fondos.

Según la información divulgada, ambos oficiales fueron llamados a declarar como parte de las diligencias para esclarecer el destino del dinero. Medina Rosales habría manifestado que entregó más de 700,000 lempiras en efectivo a Osorto Castillo cuando le traspasó la administración del penal, sin embargo, el segundo negó haber recibido esa cantidad y solicitó que se presentaran testigos de la supuesta entrega. Por su parte, Osorto Castillo recibió recientemente la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas por este caso, una sanción disciplinaria que implica su separación de la institución militar.