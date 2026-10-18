Honduras construirá cárcel inspirada en el Cecot de Bukele: ¿dónde estará y cómo será?

Es un hecho: Honduras construirá una cárcel inspirada en el modelo penitenciario del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, según confirmó Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso Nacional.
La decisión fue confirmada tras una visita del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y otros diputados al Cecot, donde conocieron las estrictas medidas de seguridad del recinto y afirmaron tener un panorama más claro de los aspectos que podrían replicarse en Honduras.
“La decisión de crear y construir una cárcel de máxima seguridad es una decisión que está tomada, ¿en dónde?, todavía se está analizando”, dijo Bertrand.
Aunque la ubicación aún no se ha confirmado, el municipio de Naco, entre Santa Bárbara y Cortés, es uno de los lugares que se contemplan. En ese sector se comenzó a construir una cárcel que no fue terminada, por lo que aprovechar los avances de la obra gris es un beneficio y evitaría desperdiciar los recursos invertidos.
“Hay que ser claros en esto, en este sector de Naco ya tiene una inversión fuerte de varios cientos millones de lempiras que se ha hecho allí en tiempos pasados y que lastimosamente no ha utilizado”, dijo Bertrand.
Agregó que “sería un desperdicio de lo que se ha invertido, así que esa base se puede usar para construir una cárcel de máxima seguridad”.
El diputado Bertrand confirmó que “lo hemos hablado con Tomás Zambrano, tras nuestra visita al Cecot, lo que se va a buscar es que tenga características similares para poder controlar a estos grupos denominados terroristas”.
“En El Salvador se tardó en construir esta prisión ocho meses, nosotros esperamos tener un tiempo similar, pero lo importante es que se construya, tenga absolutamente todas las condiciones para que aseguremos que el sistema penitenciario esté en manos del Estado, que el director del Instituto Penitenciario, que el director de la cárcel pueda tener un control absoluto de lo que ocurre”, agregó Bertrand.
En cuanto a la capacidad del nuevo recinto, y en comparación con el Cecot, que tiene capacidad para albergar a más de 30,000 reclusos, Bertrand sostuvo que se deberá analizar cuántos espacios necesitará Honduras: “más de 10,000 espacios, 15,000 espacios” o incluso más.
¿Dónde y cómo será? La cárcel será un centro penitenciario de máxima seguridad inspirado en Cecot de El Salvador, con medidas estrictas para mantener el control de los reclusos y evitar que las estructuras criminales operen desde prisión. Naco, entre Santa Bárbara y Cortés, figura entre las posibles ubicaciones, debido a que allí existe una obra penitenciaria inconclusa que las autoridades consideran aprovechar.