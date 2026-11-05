Periodistas llevan ante la OEA su queja por la demora en caso de Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el retraso en el proceso judicial en contra del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández. El CPH llevó su voz al foro regional para denunciar la lentitud del Poder Judicial en este caso, los obstáculos que enfrenta la nación, y los riesgos sistemáticos que amenazan el libre ejercicio del periodismo en la sociedad. El planteamiento coincidió con la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, instituido por las Naciones Unidas para visibilizar los riesgos extremos de la profesión y exigir justicia.

En ese contexto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA conmemoró formalmente la fecha durante la sesión ordinaria del 5 de noviembre. Los países del hemisferio analizaron los desafíos regionales en derechos humanos y libertad de expresión, así como la impunidad que debilita las democracias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Honduras también tomó la palabra. La embajadora ante la OEA, Cossette López, alertó sobre los peligros de la impunidad y la autocensura. Según el comunicado del CPH, la representante hondureña subrayó que el Estado toma con absoluta seriedad las preocupaciones del gremio periodístico.

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