Lluvias con actividad eléctrica afectarán cuatro regiones de Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y los chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, marcarán las condiciones climáticas de este viernes 6 de noviembre en las regiones sur, suroriente, suroccidente y sectores de la zona central de Honduras.
De acuerdo con Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones estarán determinadas por la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico.
"Persiste la convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y del Océano Pacífico, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones sur, suroriente, suroccidente y áreas de la región central", explicó Centeno.
Para el resto del territorio nacional, el pronosticador indicó que se esperan lluvias débiles aisladas.
En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies.
Respecto a las temperaturas en Tegucigalpa, se pronostica una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 18 grados.
En la región central, los valores estarán entre los 21 y 31 grados Celsius, mientras que en la región insular se esperan temperaturas de 25 grados como mínima y 30 como máxima.
Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 22 grados.
En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados Celsius, según el reporte del pronosticador de turno de Cenaos.
Por su parte, en la región sur se esperan temperaturas de hasta 32 grados Celsius, con una mínima de 24 grados.
Finalmente, en la región occidental se registrará una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 15 grados.
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