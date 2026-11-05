Lluvias con actividad eléctrica afectarán cuatro regiones de Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias y los chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, marcarán las condiciones climáticas de este viernes 6 de noviembre en las regiones sur, suroriente, suroccidente y sectores de la zona central de Honduras. De acuerdo con Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las condiciones estarán determinadas por la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y el océano Pacífico. "Persiste la convergencia de viento y humedad provenientes del Mar Caribe y del Océano Pacífico, generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos acompañados de actividad eléctrica para las regiones sur, suroriente, suroccidente y áreas de la región central", explicó Centeno.

Para el resto del territorio nacional, el pronosticador indicó que se esperan lluvias débiles aisladas. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en el mar Caribe se mantendrá entre uno y tres pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Respecto a las temperaturas en Tegucigalpa, se pronostica una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 18 grados. En la región central, los valores estarán entre los 21 y 31 grados Celsius, mientras que en la región insular se esperan temperaturas de 25 grados como mínima y 30 como máxima. Para la región norte, el pronóstico establece una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 22 grados. En la región oriental, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados Celsius, según el reporte del pronosticador de turno de Cenaos.