Reactivarán orden de captura contra Edis Moncada si no se presenta voluntariamente

Tegucigalpa, Honduras.- El exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, enfrentará nuevamente una orden de captura si incumple las disposiciones establecidas por los tribunales de justicia, advirtió el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass. El jefe policial explicó a EL HERALDO que Moncada debe cumplir las condiciones que estableció un juzgado tras aceptar su solicitud de presentación voluntaria y suspender la orden de captura en su contra. "Él presentó su solicitud ante el Juzgado; hay requisito del procedimiento en la normativa vigente del país que le fue aceptada; por lo tanto, él tiene un cumplimiento obligatorio de otras normas; si incumple, seguramente le van a reactivar la orden de captura", explicó. Oseguera Mass señaló que el exfuncionario cuenta con representación legal y debe continuar el procedimiento judicial conforme a las disposiciones que establezcan las autoridades. "El proceso se va a cumplir. Él tiene su representación legal, pero hay normas que tiene que cumplir; si no las cumple, se reactivará la orden de captura. Nosotros esperamos que no ocurra, que siga su proceso y que haga lo que le corresponde", apuntó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Recusaciones

Las declaraciones del director de la Policía Nacional se produjeron después de que la audiencia de declaración de imputado en el caso relacionado con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional fuera suspendida previo a su inicio el jueves 29 de octubre, donde Moncada no compareció. La suspensión de la orden de captura ocurrió luego de que la defensa presentara cuatro recusaciones contra la jueza Anny Ochoa, una actuación procesal que impidió que la audiencia avanzara según lo previsto. La diligencia judicial tenía como objetivo avanzar en el proceso contra los 14 funcionarios y exfuncionario señalados por las actuaciones relacionadas con la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Orden de captura

El 29 de octubre, el Juzgado de Letras suspendió la orden de captura contra Moncada, luego de aceptar una solicitud de presentación voluntaria ante los tribunales. Sin embargo, esta decisión no significa que el exgerente de la ENAG quede fuera del proceso judicial; Moncada enfrenta tres acusaciones por el presunto delito de violación de los deberes de los funcionarios, relacionadas con actuaciones durante su gestión al frente de la institución. Por esa razón, el cumplimiento de las condiciones establecidas por las autoridades judiciales resulta determinante para que pueda continuar el procedimiento bajo la modalidad autorizada por el tribunal.

Caso